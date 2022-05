Schoko-Pudding-Kuchen vom Blech: Wer kann da schon widerstehen?

Von: Maria Dirschauer

Blechkuchen ist ein Synonym für schnellen Genuss: super einfach vorzubereiten und er schmeckt jedem – vor allem dieses Rezept mit Pudding und Schokoguss.

Für glückliche Gesichter an der Kaffeetafel braucht es nicht viel. Versuchen Sie doch mal diesen einfachen Blechkuchen, der prima vorzubereiten ist, zum Beispiel am Vortag. Was dieses Kuchen-Rezept kann? Rührteig trifft auf eine Schicht Vanillepudding und Butterkekse. Den Abschluss bildet eine köstliche Schichte aus Schokolade und Sahne. Da kann doch nun wirklich niemand Nein sagen, oder? Schnell nachbacken lautet die Devise!

Rezept für Schoko-Pudding-Kuchen vom Blech

Portionen: für 1 Blech Backzeit: 25 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

Zutaten für den Teig:

250 g Butter

225 g Zucker

250 g Mehl

5 Eier

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Zutaten für die Füllung:

1600 ml Milch

120 g Zucker

4 Päckchen Vanillepuddingpulver

1 Paket Butterkekse

Zutaten für die Ganache:

300 g Schokolade (Vollmilch ist süßer, Zartbitter bietet einen Kontrast zum süßen Kuchen)

25 g Kokosfett

300 ml Schlagsahne

So backen Sie den herrlich leckeren Schoko-Pudding-Blechkuchen

Legen Sie ein Backblech oder eine große Auflaufform mit Backpapier aus oder fetten Sie es alternativ gut mit Butter ein. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze bzw. 160 °C Umluft vor. Für den Rührteig mischen Sie in einer Schüssel Butter, Zucker, Mehl, Eier, Backpulver und Salz und verrühren alle Zutaten mit einem Handmixer. Geben Sie den Teig hinein und backen Sie ihn im Ofen für etwa 20-25 Minuten, bis er goldgelb ist. Das wird Ihr Kuchenboden. Für die Füllung rühren Sie das Puddingpulver mit ein paar EL Milch an. Erhitzen Sie die restliche Milch mit dem Zucker in einem kleinen Topf auf dem Herd. Geben Sie das angerührte Pulver in die heiße Milch und lassen Sie alles unter stetigem Rühren kurz aufkochen. Dann nehmen Sie den Topf vom Herd und lassen den Pudding etwas abkühlen. Tipp: Geben Sie eine Frischhaltefolie direkt auf die Puddingoberfläche, so bildet sich keine Haut. Lösen Sie ggf. das Backpapier vom noch warmen Kuchenboden und geben Sie diesen ohne Papier wieder zurück in die Form bzw. auf das Blech. Verstreichen Sie den warmen Pudding auf dem Boden, bedecken Sie ihn mit den Butterkeksen und lassen Sie den Kuchen auskühlen. Für die Ganache schmelzen Sie die Schokolade zusammen mit dem Kokosfett über einem heißen Wasserbad. Rühren Sie auch die Sahne unter, sodass eine homogene Masse entsteht. Gießen Sie den Schokoladenguss über den Blechkuchen und streichen Sie ihn glatt. Stellen Sie den Schoko-Pudding-Blechkuchen einige Stunden kalt.

Ein ähnliches Rezept sind diese leckeren Pudding-Keks-Sandwiches, die im Handumdrehen fertig sind und nicht einmal gebacken werden müssen! (mad)