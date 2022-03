Für diesen Schokokuchen brauchen Sie nur drei Zutaten

Von: Maria Dirschauer

Ein Schokokuchen aus drei Zutaten, kann das klappen? Aber ja, mit diesem Rezept geht das. Wie Sie diesen köstlichen Kuchen backen, lesen Sie hier.

Der Clou an diesem Schokokuchen sind nicht nur die wenigen Zutaten, drei an der Zahl. Besonders praktisch, wenn der Schokohunger groß, die Lust auf Zutaten einkaufen aber gering ist. Sie brauchen nur Zutaten, die Sie (als wahrer Schokoholiker) vermutlich ohnehin im Haus haben: Eier, Schokolade und Butter. Darüber hinaus wird der Kuchen auch besonders gebacken – nämlich im Wasserbad. Dazu wird eine Springform mit Alufolie ummantelt. Diese stellen Sie in eine ofenfeste, mit Wasser gefüllte Form oder in ein Backblech. Warum das Ganze? Dadurch wird der Teig schonend gebacken, der Kuchen wird wunderbar geschmeidig und die Oberfläche reißt nicht. Darum nutzt man diese Methode übrigens auch gerne für Käsekuchen wie diesen New York Cheesecake.

Einfaches Rezept für Schokokuchen: Sie brauchen nur 3 Zutaten

3 Tafeln Schokolade

150 g Butter

6 Eier

So backen Sie Schokokuchen mit nur drei Zutaten

Hacken Sie die Schokolade klein und lassen Sie sie zusammen mit der Butter über einem heißen Wasserbad schmelzen. Kurz abkühlen lassen. Schlagen Sie die Eier schaumig. Heizen Sie den Ofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor. Fetten Sie die Springform gut ein und packen Sie die Außenseite mit Alufolie ein. Jetzt heben Sie den Eierschaum nach und nach vorsichtig unter die Schokoladen-Butter-Mischung. Füllen Sie den Teig in die Springform und stellen Sie die in eine passende Auflaufform mit etwas Wasser. Backen Sie den Schokokuchen für ca. 25 Minuten im Ofen.