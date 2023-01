Vegan backen ist so einfach: Ein herrlicher Schokokuchen ist der beste Beweis

Von: Maria Wendel

Dieser köstliche Kuchen ist dank Bitterschokolade und Kakao doppelt schokoladig. Und dass das Rezept vegan ist, werden nicht mal Skeptiker herausschmecken.

Wollen Sie öfter vegane Gerichte in Ihren Alltag integrieren oder planen sogar eine komplette Umstellung auf vegane Ernährung – und sei es nur für den veganen Monat „Veganuary“? Ein leichter Einstieg in die pflanzliche Ernährung kann über Desserts und süße Speisen gelingen, da merkt man den Unterschied im Geschmack nämlich kaum.

Und vegan backen ist total einfach, Sie müssen nur hier und da eine Zutat ersetzen. Dieses Rezept für einen köstlichen Schokokuchen sollten Sie also dringend einmal ausprobieren, es kommt ohne Eier und Butter aus, stattdessen kommen Öl und Pflanzendrink in den Teig. Selbst bei der Schokolade müssen Sie nur eine Kleinigkeit beachten: Zartbitterschokolade ist in den meisten Fällen ohnehin vegan, achten Sie dennoch auf den Hinweis vom Hersteller.

Rezept für veganen Schokokuchen: Diese Zutaten brauchen Sie

Margarine oder Öl zum Einfetten

175 g vegane Bitterschokolade

280 g Mehl

50 g Kakao

125 g Zucker

1 TL Backpukver

1 Prise Salz

1,5 TL Natron

260 ml Pflanzendrink (z. B. Soja-, Mandel- oder Haferdrink)

260 ml kalter Kaffee

160 ml geschmacksneutrales Öl (Sonnenblumen oder Raps)

Schalenabrieb von 1/2 Bio-Orange

Einfaches Rezept: So backen Sie den veganen Schokokuchen

Heizen Sie den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor und fetten Sie eine Springform mit Margarine oder Öl ein. Zerkleinern Sie die Schokolade in feine Stückchen. Verrühren Sie in einer Schüssel Mehl, Kakao, Zucker, Backpulver, Salz und Natron. In einer zweiten Schüssel mischen Sie Pflanzendrink, Kaffee, Öl und den Orangenabrieb. Geben Sie die flüssigen Zutaten nun zum Inhalt der anderen Schüssel und heben nur kurz alles unter. Geben Sie den Teig in die Form und verteilen Sie die Schokoladenstückchen darauf. Backen Sie den Schokokuchen für 30-35 Minuten im Ofen. Machen Sie gegen Ende die Stäbchenprobe. Holen Sie die Form aus dem Ofen und lassen Sie den Schokokuchen abkühlen.

Vegan backen: Zutaten einfach ersetzen

Herkömmliche Zutat Veganer Ersatz Milch Pflanzendrink (Sojamilch, Mandelmilch, Haferdrink) Sahne Pflanzensahne (Achtung, nicht jede Pflanzensahne lässt sich aufschlagen, achten Sie auf Hinweise auf dem Produkt) Butter vegane Margarine, Pflanzenöl Eier je nach Funktion: Sojajoghurt, Apfelmus, Ei-Ersatzpulver

