Schokolade bei Ökotest: Beliebte Marke fällt krachend durch

Der Schokoladenkonsum steigt an Weihnachten meist beträchtlich. Deshalb hat "Ökotest" 25 Milchschokoladen unter die Lupe genommen. Mit teils unschönen Ergebnissen.

In der Vorweihnachtszeit mutieren viele Menschen zu regelrechten Naschkatzen.

Plätzchen, Dominosteine, Marzinpanbrot und nicht zuletzt Schokolade stehen ganz hoch im Kurs.

Aber welche Inhaltsstoffe stecken eigentlich in diesen ganzen Schlemmereien?

Die Zeitschrift "Ökotest" hat 25 Milchschokoladen unter die Lupe genommen und kann nur zwei davon empfehlen. Bei den restlichen Produkten könnte Ihnen der Appetit gründlich vergehen.

Schokolade im Ökotest im Dezember 2019

Die "Ökotest"-Tester hatten eine Aufgabe, um die sie wohl einige beneiden. 25 Schokoladen mussten probiert, geprüft und bewertet werden. Leider stellten sich nur wenige Produkte als bedenkenloser Genuss heraus. Die Experten suchten nach Mineralöl, krebsverdächtigem Acrylamid, Cadmium, Nickel und Salmonellen und prüften, ob der Kakaogehalt richtig angegeben ist. Außerdem erfragte Ökotest, ob die Hersteller den verwendeten Kakao zurückverfolgen können.

Das traurige Ergebnis: In 24 von 25 Tafeln wurde Mineralöl nachgewiesen. Nur zwei Produkte erhielten ein "Gut" von den Testern: "Rapunzel Dunkle Vollmilch" und "Ritter Sport Alpenmilch" können Sie laut "Ökotest" bedenkenlos genießen. Hier stimmen die Angaben zu den Lieferketten, die Inhaltsstoffe und der Geschmack. Ganze sieben Produkte fielen dagegen mit einem "Mangelhaft" oder "Ungenügend" durch, während die restlichen Schokoladen sich immerhin noch mittelmäßig präsentierten. Den höchste Mineralölgehalt stellten die Tester in der "dm Bio Vollmilch Schokolade" und der "Hachez Dunkle Vollmilch" fest. Einziger Trost: In keiner der Schokoladen wurde krebsverdächtiges MOAH gefunden.

Schokolade im Ökotest im Dezember 2019 - Diese schmecken am besten

Die Schokoladentafeln wurden nicht nur auf enthaltene Schadstoffe getestet, sondern auch nach ihrem Geschmack bewertet. Überraschendes Ergebnis: Auch günstige Discounter-Schokoladen schmeckten den Verkostern gut, zum Teil sogar deutlich besser als die Markenkonkurrenz. Diese Sorten schnitten am besten ab:

Chateau Alpen Sahne

Choceur Alpenmilch

Die Gute Schokolade

Fin Carré Alpenvollmilch

Lindt Vollmilch aus Alpenvollmilch

Prinzessin Feodora Hochfein Vollmilch

Schokoliebe Alpen Vollmilch

Diese Marken wurden im großen Schokoladentest von Ökotest untersucht

Alnatura Vollmilchschokolade

Alpia Alpenvollmilchschokolade

Château Alpen Sahne, UTZ (Aldi Nord)

Choceur Alpenmilch, UTZ (Aldi Süd)

Dennree Vollmilch Schokolade

Die Gute Schokolade, Fairtrade

dm Bio Vollmilch Schokolade, Naturland

Excelsior Alpenvollmilch, Fairtrade Cocoa Program (Norma)

Fin Carré Alpenvollmilch, Fairtrade Cocoa Program (Lidl)

Gepa Vollmilch Pur 37 %, Gepa Fair+, Naturland Fair

Gut & Günstig Schweizer Alpenrahm Vollmilch, UTZ (Edeka)

Hachez Dunkle Vollmilch (Testurteil: "Ungenügend")

Ja! Alpen-Vollmilch Schokolade, Fairtrade Cocoa Program (Rewe)

K-Classic Alpenvollmilch, Fairtrade Cocoa Program (Kaufland)

Lindt Vollmilch aus Alpenvollmilch

Merci Edel-Rahm

Milka Alpenmilch

Penny Alpenvollmilch Schokolade, Fairtrade Cocoa Program (Penny)

Prinzessin Feodora Hochfeine Vollmilch

Rapunzel Dunkle Vollmilch, Hand in Hand (Testurteil: "Gut")

Ritter Sport Alpenmilch (Testurteil: "Gut")

Sarotti 4 Täfelchen Feine Edelvollmilch, UTZ

Schokoliebe Alpen Vollmilch Schokolade, UTZ (Netto)

Tip Schokolade Alpenvollmilch, UTZ (Real)

Vivani Feine Vollmilch

Hier finden Sie die vollständigen Testergebnisse von Ökotest (kostenpflichtig).

