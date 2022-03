So backen Sie eine köstliche Schokoladen-Biskuitrolle mit Sahnefüllung

Von: Maria Dirschauer

Wenn Schokolade, dann richtig: im Biskuitteig und in der Sahnefüllung wird‘s bei diesem Rezept schokoladig. © Imago

Eine luftige Biskuitrolle mit Sahnefüllung kommt immer gut an. Besonders, wenn sich sowohl im Teig, als auch in der Füllung Schokolade befindet. Das geniale Rezept gibt‘s hier.

Weicher Schokoladenteig mit einer fluffigen Sahne-Füllung: Das ist die perfekte Schoko-Biskuitrolle. Bei diesem Kuchen-Rezept kommen Naschkatzen und Schokoladenliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Denn Schokolade findet sich nicht nur im Biskuitboden, sondern auch in der Sahne, nämlich in Form von weißer Schokolade. Zudem wird das Rezept mit etwas Kaffee aufgepeppt. Perfekt fürs nächste Kaffeekränzchen. Backen Sie die leckere Schokoladenrolle unbedingt nach! Tipp: Sie müssen etwas Vorbereitungszeit einplanen, da sowohl der Biskuit, als auch die Füllung mindestens acht Stunden ruhen bzw. kühl gestellt werden müssen. Also am besten am Vortag backen und vorbereiten, dann müssen Sie am nächsten Tag nur noch füllen und aufrollen.

Rezept für Schoko-Biskuitrolle: Die Zutaten

Portionen: 8

Backzeit: 20 Minuten

Ruhezeit: 8-12 Stunden

Schwierigkeitsgrad: mittel

Für den Teig:

4 Eier, getrennt

120 g brauner Zucker

120 g Zartbitterschokolade, geschmolzen und abgekühlt

1 TL Instant-Kaffeepulver, in 2 EL heißem Wasser aufgelöst und abgekühlt

Für die Füllung:

250 g Schlagsahne

140 g weiße Schokolade, in kleine Stücke gebrochen

3 EL Kaffeelikör, z. B. Tia Maria (werblicher Link)

Für die Dekoration:

Puderzucker und Kakaopulver zum Bestäuben

frische Himbeeren zum Servieren

So backen Sie ganz einfach eine leckere Schoko-Biskuitrolle

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Legen Sie ein Backblech (ca. 25 x 35 cm) mit Backpapier aus. Für den Teig rühren Sie die Eigelbe und den Zucker in einer Schüssel schaumig. Ziehen Sie zunächst flüssige Schokolade, dann den Kaffee unter. Schlagen Sie das Eiweiß in einer Schüssel steif und heben Sie es vorsichtig unter die Schokoladenmischung. Verteilen Sie den Teig auf dem Blech und backen Sie ihn 15-20 Minuten im Ofen. Dann decken Sie ihn mit einem feuchten Handtuch ab und lassen ihn acht Stunden oder über Nacht ruhen. Für die Füllung erhitzen Sie die Sahne, aber nicht kochen! Geben Sie die weiße Schokolade hinzu und schmelzen Sie sie unter Rühren. Dann den Kaffeelikör unterrühren. Füllen Sie alles in eine Schüssel um und stellen Sie die Füllung ebenfalls für mindestens acht Stunden kalt. Am nächsten Tag schlagen Sie die Schokoladencreme schaumig. Schneiden Sie ein Blatt Backpapier etwas größer als den Teigboden zu und bestreuen Sie es mit Puderzucker. Dann stürzen Sie den Biskuitboden auf das Papier und drücken ihn gut an. Das obere Backpapier abziehen. Verstreichen Sie die Schokoladencreme auf dem Biskuitboden und rollen Sie den Boden von einer Schmalseite her ein. Legen Sie die Rolle mit der Naht nach unten auf einen Servierteller. Die Schoko-Biskuitrolle nochmals zwei Stunden kalt stellen, dann mit Kakaopulver bestäuben und mit Himbeeren oder anderen Früchten nach Wahl servieren.

Biskuitrolle mit Schokolade backen: Tipps zum Gelingen

Schlagen Sie das Eiweiß ausreichend lange steif. Hier finden Sie Tipps für den perfekten Eischnee. Um das ganze aufgeschlagene Volumen nicht wieder kaputtzumachen, ist es auch wichtig, Eischnee vorsichtig unterzuheben und nicht zu verrühren.

Biskuitteig muss schnell in den Ofen. Heizen Sie den Backofen unbedingt erst auf die richtige Temperatur vor und öffnen Sie während des Backens nicht die Ofentür!

Wenn das Backpapier beim Abziehen am Teig klebt, mit etwas Wasser benetzen.

Lesen Sie unbedingt auch unsere weiteren Tipps und Tricks, die Sie bei diesem Rezept für eine Biskuitrolle mit Himbeeren und Sahne finden.

Viel Spaß beim Nachbacken und anschließenden Genießen. Ihre Gäste werden sicher verzückt sein von dieser Leckerei! (mad)

