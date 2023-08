Perfekt zur Einschulung: süße Schultüten aus Mini-Berlinern und Waffeln

Von: Janine Napirca

Ein ganz besonderes Dessert für den ersten Schultag – ohne Backen? Verzieren Sie gekaufte Mini-Berliner mit liebevoll ausgewählter Dekoration und süßem Schokoguss.

Wer zum allerersten Mal die heiligen Hallen der Grundschule betritt, ist vermutlich ziemlich aufgeregt. Vielleicht schwingt ein bisschen Angst mit, vielleicht überwiegt die Vorfreude – in jedem Fall ist die Einschulung ein Ereignis, an das man sich sein ganzes Leben lang zurückerinnert. Wenn Sie Ihrem Kind den ohnehin so bedeutsamen Tag noch versüßen wollen, zaubern Sie doch ein ganz besonderes Dessert. Dafür müssen Sie den Backofen noch nicht einmal anmachen. Sie kaufen einfach Mini-Berliner und verzieren Sie mit süßen Schulmotiven.

Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für die süßen Schultüten aus Berlinern und Waffeln

Wenn Ihr Kind bald zum ersten Mal zur Schule geht, versüßen Sie ihm doch den Einstieg – zum Beispiel mit liebevoller Dekoration. (Symbolbild) © MiS/Imago

200 g Zartbitterschokoladen-Kuvertüre

200 g weiße Schokoladen-Kuvertüre

12 Waffelbecher

12 Mini-Berliner

Zuckerstreusel

Dekor ABC & Zahlen (zum Beispiel von Dr. Oetker oder Ruf)

Zubereitung: So schnell und einfach machen Sie die Berliner-Waffel-Schultüten zur Einschulung

Schmelzen Sie sowohl die dunkle als auch die weiße Schokolade (separat) – beispielsweise in der Mikrowelle oder im Wasserbad. Tauchen Sie den oberen Rand der Waffelbecher in die dunkle Schokolade und anschließend in die bunten Zuckerstreusel. Zum Trocknen stellen Sie sie am besten auf eine Unterlage oder ein Brett – mit dem Boden nach unten und dem mit Schokolade überzogenen Rand nach oben. Tauchen Sie auch die Mini-Berliner halb in die Schokolade, sodass nur die eine Seite mit Schokolade überzogen ist. Wie Sie möchten, beispielsweise sechs in die weiße und sechs in die dunkle Schokolade. Diese fungieren optisch als oberer Teil der Schultüte und stellen gleichzeitig Eiskugeln (Vanille und Schoko) dar. Noch bevor die Schokoladen-Kuvertüre getrocknet ist, sollten Sie die Dekor-Buchstaben und -Zahlen auf den Berlinern verteilen und nach Belieben ebenfalls bunte Zuckerstreusel darüber streuen. Setzen Sie schließlich die Berliner auf die Waffelbecher und überraschen Sie Ihr Kind – und den Rest der Familie – mit den liebevoll dekorierten Desserts.

Wenn Sie nicht so der Berliner-Fan sind, können Sie stattdessen auch Windbeutel verwenden. Falls Sie doch lieber selber etwas backen möchten, das Kindern schmeckt, probieren Sie doch den kreativen Kuhfleckenkuchen, den klassischen Feuerwehrkuchen oder den erfrischenden Fanta-Schmand-Kuchen.