Torten-Klassiker neu interpretiert: So backen Sie Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Schwarzwälder Kirschtorte: ein Klassiker, den Sie auch in einfacher Version backen können. © Imago

Umständliches Tortebacken war gestern. Mit diesem Rezept backen Sie den Schwarzwälder Klassiker einfach als Blechkuchen.

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist geschmacklich und optisch ein echtes Highlight. Viele Hobbybäcker schrecken aber vor der Zubereitung zurück, weil man sie sich so kompliziert vorstellt. Dass man den Klassiker auch in „einfach“ backen kann, beweist das folgende Rezept. Der Clou: Statt wie bei der Torte abwechselnd Biskuitteig, Kirschen und Sahne zu schichten, müssen Sie bei der Blechkuchen-Version nur einmal alles zusammensetzen: Boden mit Kirschwasser tränken, Kirschen draufgeben und mit Sahne toppen. Fertig. So sind Sie schneller und einfacher beim Backen fertig, das Ergebnis schmeckt aber genauso lecker wie das Original.

Backen Sie auch: Kennen Sie schon Schwarzwälder Käsekuchen? – Zwei Klassiker, in einem leckeren Rezept vereint.

Schwarzwälder Kirschtorte als Blechkuchen: Die Zutaten

Portionen: für 1 Blech – ca. 24 Stücke Zubereitungszeit: 50 Minuten Backzeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Teig:

5 Eier

1 Prise Salz

5 EL Wasser

200 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Mehl

50 g Speisestärke

1 Päckchen Backpulver

50 g Kakaopulver

Für den Belag:

3 Gläser Sauerkirschen (Schattenmorellen)

2 Päckchen Puddingpulver

40 ml Kirschwasser

4 Becher Schlagsahne

2 Päckchen Sahnefest

1 Päckchen Vanillezucker

50 g Schokoladenraspel

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild.

Milchmädchenkuchen ohne Backen: Dieser Kuchen schmeckt himmlisch.

Schwarzwälder Kirschtorte vom Blech: So backen Sie den Klassiker einfacher

Zuerst heizen Sie den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Legen Sie ein Blech mit Backpapier oder einer Alternative aus. Für den Biskuit trennen Sie zunächst die Eier. Schlagen Sie die Eiweiße mit Salz und Wasser mithilfe eines Handrührgeräts oder einer Küchenmaschine steif, lassen Sie dabei Zucker und Vanillezucker einrieseln. Dann geben Sie die Eigelbe hinzu und rühren sie vorsichtig unter. Mischen Sie separat Mehl mit Speisestärke, Backpulver und Kakao. Sieben Sie die trockenen Zutaten auf die Eiermasse und heben Sie sie vorsichtig unter. Verstreichen Sie den Teig auf dem Backblech und backen Sie den Biskuit im Ofen für ca. 15 Minuten. Danach stürzen Sie den Biskuitteig und ziehen das Backpapier ab. Abkühlen lassen. Für den Belag lassen Sie die Kirschen abtropfen und fangen Sie dabei den Kirschsaft auf. Legen Sie 24 Kirschen für die Verzierung beiseite. Rühren Sie 150 Milliliter Kirschsaft mit dem Puddingpulver glatt. Kochen Sie 350 Milliliter des Kirschsaftes auf dem Herd auf und rühren Sie das angerührte Puddingpulver unter. Geben Sie die Kirschen dazu und lassen Sie alles eine Minute köcheln. Tränken Sie den abgekühlten Biskuitboden mit dem Kirschwasser und verteilen Sie die Kirsch-Pudding-Masse darauf. Wieder auskühlen lassen. Zuletzt schlagen Sie die Sahne mit Sahnefest steif und lassen dabei den Vanillezucker einrieseln. Geben Sie etwas von der Sahne in einen Spritzbeutel. Verstreichen Sie die restliche Sahne auf der Kirsch-Schicht. Deko: Spritzen Sie 24 Sahnetupfen auf den Kuchen und dekorieren Sie jeden mit einer Kirsche. Bestreuen Sie den Kuchen mit Schokoladeraspeln.

Auch lecker: Diese Neuauflage der klassischen Schwarzwälder Kirschtorte werden Sie lieben.

Tipps für saftigen Biskuit: So gelingt der Teig

Wenn es bisher der Biskuitteig war, der Sie vom Backen eines Schwarzwälder Torten-Rezepts abgehalten hat, sollten Sie unbedingt auch diese Tipps beherzigen, die für einen fluffigen und nicht trockenen Biskuit sorgen:

Eischnee fest und lange schlagen und die Zutaten nicht unterrühren, sondern vorsichtig unterheben. So geht das Volumen nicht kaputt.

Die trockenen Zutaten nach und nach auf die Eiermasse sieben und sachte unterheben. So vermeiden Sie Klumpen.

Den Teig sofort backen, nicht noch lange rumstehen lassen. Zuerst aber den Ofen vorheizen und während der Backzeit dann keinesfalls öffnen, sonst fällt der Teig zusammen.

Biskuit bei Ober- und Unterhitze statt Umluft backen – und nicht zu lange im Ofen lassen! Der Biskuit vom Blech zieht noch nach, also lieber früher als zu spät aus dem Ofen holen.

Um das Backpapier vom gestürzten Biskuit zu lösen, benetzen Sie es mit Wasser.

Ebenfalls lecker und eine clevere Abwandlung der bekannten Schwarzwälder Kirschtorte sind schokoladige Schwarzwälder Kirsch-Brownies. Viel Freude beim Nachbacken und guten Appetit! (mad)