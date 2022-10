Rezept für Schweinshaxe – ganz ohne Vorkochen und mit leckerster Soße

Deftig-fein

Schweinshaxe soll außen knusprig und innen saftig sein. Zudem gehört eine leckere Soße dazu. Das Rezept zum Selbermachen – und ohne Vorkochen – finden Sie hier.

Volksfeste fallen 2020 aus. Wie also in den Genuss einer Schweinshaxe kommen? Selbermachen ist angesagt. Und das ist ein Kinderspiel! Wie, Sie glauben das nicht? Dann wird Ihnen in diesem Beitrag geholfen.

Rezept für Schweinshaxe: Der Irrglaube vom Vorkochen

In vielen Rezepten wird empfohlen, die Schweinshaxe zuerst in einem Sud vorzugaren. Um sie zum einen gar zu bekommen, aber auch, damit die Schwarte weich wird. Und beim späteren Übergrillen eine schöne Kruste herausspringt. Doch was mit den 5-10 Litern Wasser anfangen, die beim Vorkochen übrigbleiben? Und wo soll die Soße herkommen? Um aus dem Sud eine Soße herzustellen, müsste man diese ja ewig einkochen bzw. reduzieren. Und wo bleiben die Röstaromen?

Wir dämpfen die Schweinshaxe!

Genau so läuft es: die Schweinshaxe in einen Bräter geben - Suppengemüse, Bier, Wasser und ein paar weitere Zutaten hinein und die Haxe bei 140 Grad für drei Stunden dämpfen (zumindest, wenn es sich um eine große, hintere Schweinshaxen handelt). So verwandelt sich die Dämpfflüssigkeit auch gleich in eine feine Soße. Zumindest dann, wenn man von der Innenwand des Bräters nach dem Dämpfen gleich mit der heißen Soße noch die Röstaromen abschabt – das gelingt mit einem Holzlöffel oder einer Soßenkelle – siehe Video unterhalb.

Das Übergrillen der Schweinshaxe

Dieser Vorgang – wie auch das Dämpfen – klappt natürlich im Backofen genauso wie auf dem Grill. Dazu die Schweinshaxe auf einem Rost über einer Auflaufform platzieren. Letztere mit ein wenig Wasser auffüllen, damit runter tropfende Fett- und Fleischsäfte nicht anbrennen. Und dann bei 220 Grad grillen. Im Backofen bei Umluft, auf dem Grill in der indirekten Hitze. Dabei alle zehn Minuten ein wenig drehen.

Die Soße zur Schweinshaxe

Die Flüssigkeit aus der Auflaufform kann man später mit der aus dem Bräter vermengen und nochmals kurz aufkochen. Und danach abgießen, so dass das Gemüse & Co. entfernt werden kann. Auf diese Weise erhält man eine dünnflüssige Soße. Wer möchte, kann diese nochmals andicken. So einfach gelingt die Schweinshaxe in zwei Schritten: Erst Dämpfen, dann grillen und die Soße springt ganz nebenbei auch noch heraus.

Rezept für Schweinshaxe

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 4 Stunden

Zutaten für leckere Schweinshaxe

2 Schweinshaxen

1 Packung Suppengemüse

2 mittlere Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 EL Pfeffer

1 EL Paprikapulver

2 TL Kümmel

2 EL Salz

0,5 L Wasser

0,5 L Dunkelbier

Zubereitung der Schweinshaxe

Schweinshaxen mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver einreiben. Die Haxen mit dem Suppengemüse, Zwiebeln, Kümmel und Knoblauch in den Bräter legen. Mit Wasser und Bier aufgießen. Mit geschlossenem Deckel für 3 Stunden bei 140 Grad im Grill oder Backofen dämpfen. Jetzt die Schwarte der Haxen einschneiden (im Abstand von zwei Zentimetern). Eine Auflaufform am Boden mit Wasser befüllen. Darauf einen Rost legen. Darauf die Schweinshaxen platzieren. Für eine Stunde bei 220 Grad grillen (im Backofen mit Ober- und Unterhitze, im Grill in der indirekten Hitze). Sie Schweinshaxe alle 10 Minuten ein wenig drehen. Die Soße aus der Auflaufform zur Soße aus dem Dämpfbräter geben. Wer möchte kann abgießen (so, dass das Gemüse übrige bleibt) und andicken. Passieren ist auch eine Möglichkeit. Die Schweinshaxe halbieren. Zusammen mit Sauerkraut und Kartoffelknödel genießen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins „Die Frau am Grill".

