Essen, Stimmung, Ambiente: Planen Sie die perfekte Silvesterparty ohne Stress

Teilen

Sie wollen dieses Jahr eine Silvesterparty zuhause feiern? Mit diesen Tipps lassen sich Essen, Getränke und Co. einfach – und ganz ohne Stress – vorbereiten.

Das Ende des Jahres rückt immer näher – und damit auch die Silvesternacht. Was gibt es Schöneres, als das neue Jahr mit einer rauschenden Party zu begrüßen? Dazu müssen Sie nicht einmal eine teure Location mieten. Auch zuhause kann man richtig toll feiern. Damit Ihre Silvesterparty ein voller Erfolg wird, ist allerdings eine gründliche Planung notwendig. Schließlich wollen Sie Ihren Gästen nicht nur eine Schüssel mit Chips und Erdnüssen anbieten. Hier kommt eine Reihe von Tipps, wie Sie es schaffen, Ihre Silvesterfeier ganz ohne Stress vorzubereiten und im Handumdrehen ein leckeres Dinner zu zaubern.

Silvesterparty: Planen Sie die Feier zum Ende des Jahres frühzeitig

Nicht umsonst heißt es: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Empfohlen wird, bereits Ende September mit den Planungen für die Silvesterfeier anzufangen. Doch auch wenn Sie später dran sind, besteht kein Grund zur Verzweiflung. Dank einer guten Organisation sind Sie ruckzuck wieder im Zeitplan. Bei der anfänglichen Planung sollten folgende Punkte im Vordergrund stehen:

Gäste: Erstellen Sie eine Liste mit den Leuten, die Sie einladen wollen. Anschließend können Sie ganz klassisch Einladungen verschicken oder Ihre Gäste unkonventionell per Anruf oder Textnachricht einladen. Rahmen: Überlegen Sie, welche Art von Party es werden soll. Soll die Silvesterparty unter einem besonderen Motto stehen oder einfach nur ein lockeres Beisammensein werden? Haben Sie einen Dresscode im Sinn? Verpflegung: Natürlich stehen bei einer Silvesterparty Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. Mindestens ebenso wichtig sind aber das Essen und die Drinks. Deshalb empfehlen wir, bereits früh festzulegen, ob es bei der Feier ein Menü, Buffet oder nur Snacks geben soll.

Welches Essen soll ich an Silvester meinen Gästen anbieten?

Planen Sie eine kleinere Feier mit zehn bis maximal fünfzehn Personen, bietet sich ein Menü an. Ansonsten ist der Zeitaufwand einfach zu groß. Immer gut kommt dagegen ein Buffet an. Hier können sich die Gäste bei der Party selbst bedienen und essen, was ihnen zusagt. Außerdem ist Fingerfood einfach zuzubereiten und bedient alle Geschmäcker. Egal ob ganz klassisch Heringsalat mit Roter Beete oder traditionelles Raclette, Antipasti, Käse-Igel, Mini-Sandwiches, Gemüsespieße oder Tortillas: Die Auswahl ist schier endlos. Achten Sie auf etwaige Unverträglichkeiten oder Essensvorzüge Ihrer Gäste: Gibt es Vegetarier oder Veganer? Haben Sie glutenfreie Alternativen?

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Wie viel Essen soll ich für die Silvesterparty am 31. Dezember zubereiten?

Für Gastgeberinnen und Gastgeber ist es ein echtes Horrorszenario: Das Essen ist verputzt, aber die Gäste sind noch immer hungrig. Damit es dazu nicht kommt, sollten Sie lieber mehr als zu wenig Essen zubereiten. Empfohlen werden circa 700 Gramm pro Person. Planen Sie gerne großzügig, falls der eine oder andere Gast mehr mitgebracht wird.

An Silvester wird meist mit Sekt angestoßen und das neue Jahr gebührend eingeläutet. © Westend61/Imago

Auf ein gutes neues Jahr: Die richtigen Drinks für eine spritzige Silvester-Nacht

Neben dem Essen sind auf keinen Fall die Getränke zu vernachlässigen. Nicht umsonst stößt man an Silvester schließlich auf das neue Jahr an. Deshalb sollten Sie unbedingt eine großzügige Menge an Sekt vorrätig haben. Aber auch Bier, Wein und einige Spirituosen wie Gin oder Vodka sollten vorhanden sein. Manche Gastgeber versteifen sich allerdings auf alkoholische Getränke und vergessen dabei, dass längst nicht alle Menschen Alkohol trinken. Achten Sie also darauf, eine Auswahl von Softdrinks, Säften und natürlich Wasser für Ihre Gäste parat zu haben. Auch Kaffee oder Tee sind immer eine gute Idee. Wenn es zu Silvester etwas ganz Besonderes sein soll, probieren Sie unbedingt einmal Apfel-Spritz oder Champagnersorbet. Auch Heißgetränke wie Hot Aperol, Glüh-Gin und Gin-Cider-Punsch kommen in der kalten Jahreszeit gut an.

Perfekte Silvesterparty stressfrei planen: Weitere Vorbereitungen treffen und Koordination

Nachdem Sie die wichtigsten Rahmenpunkte Ihrer Silvesterparty erarbeitet haben, geht es langsam ans Eingemachte. Machen Sie nicht den Fehler, die ganze Arbeit für die letzten Tage zu lassen, denn das verursacht nur unnötigen Stress. Zwei Wochen vor Silvester können bereits folgende Sachen erledigt werden:

Chat-Gruppe: Laden Sie alle Gäste in eine Chat-Gruppe ein (zum Beispiel auf WhatsApp), um Details abzusprechen. Erkundigen Sie sich unbedingt danach, ob Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien bestehen, um böse Überraschungen bei der Silvesternacht zu vermeiden. Außerdem können Sie hier um Hilfe für die Vorbereitungen bitten. Viele Gäste freuen sich, wenn sie selbst etwas zur Planung beitragen können und nehmen Ihnen gerne Aufgaben ab. Schließlich wollen auch Sie als Gastgeber bzw. Gastgeberin eine entspannte Feier verbringen! Einkäufe: Egal ob Deko, Strohhalme, Böller oder Getränke: Den Großteil der benötigten Utensilien können Sie bereits jetzt besorgen oder gegebenenfalls aus dem Vorjahr wiederverwenden. Musik: Nutzen Sie einen freien Abend, um eine Silvester-Playlist zu erstellen, die Ihre Gäste bei Laune hält. Achten Sie dabei darauf, dass der Musikgeschmack eher Mainstream als zu spezifisch ist.

Es wird ernst: Die letzten Tage vor der Silvesterparty

In den Tagen vor der Feier können Sie bereits die Dekoration vorbereiten und die Wohnung putzen. Ist das erledigt, fällt Ihnen sicher eine große Last von den Schultern und Sie können sich auf die Vorbereitung des Essens und der Drinks konzentrieren. Beispielsweise können Sie Eiswürfel im Gefrierschrank produzieren – das klappt auch mit Zitronenscheiben sehr gut.

Außerdem bietet es sich an, größere Speisen bereits jetzt vorzukochen. Dazu gehören Gerichte wie Chili oder Gulasch, die sowieso durchziehen sollten und anschließend leicht aufzuwärmen sind. Doch auch Rezepte mit Blätterteig sind praktisch, da diese sowohl kalt als auch warm genossen werden können. Ebenso zu empfehlen sind Kartoffel- oder Nudelsalate sowie Suppen, zum Beispiel Gyrossuppe, grüne Minestrone, „Emily in Paris“-Detox-Lauchsuppe oder würzige Chorizosuppe aus Spanien. Frische Zutaten wie Obst und Gemüse können am Tag vor der Silvesterfeier gekauft werden.

Endlich glüht es wieder – Fünf wärmende Drink-Ideen für die Winterzeit Fotostrecke ansehen

Der große Tag ist gekommen: So wird Ihre Silvesterparty ein voller Erfolg

Nun ist es endlich so weit: Silvester ist da! Das Beste daran ist, dass Sie dank Ihrer guten Vorbereitung bereits den Großteil der Arbeit hinter sich haben. Am Silvestertag müssen Sie lediglich das frische Essen zubereiten und die Speisen und Drinks anrichten. Wenn alles hübsch aussieht, können Sie entspannt im Badezimmer verschwinden und sich fertigmachen. Sobald die ersten Gäste ankommen, haben Sie als Gastgeber oder Gastgeberin vor allem eine Aufgabe: Spaß haben und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen.