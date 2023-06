Sind Veggie-Burger gesund? Die Alternative zu Fleisch

Von: Teresa Knoll

Teilen

Statt eines Burgers mit Fleisch einfach mal zu einem vegetarischen Patty greifen – schmeckt und ist gesund, oder? Die Vorteile von Veggie-Burgern:

Vegetarier und Veganer haben die fleischlosen Burger-Patties schon längst für sich entdeckt. Doch auch Fleisch-Liebhaber greifen gerne mal zu den Bratlingen aus Gemüse, denn die sind insgesamt gesünder – oder doch nicht? Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an veganen Alternativen zu Fleisch. Beim Kauf lohnt es sich allerdings, genau auf die Zutaten-Liste zu schauen:

Flexitarier in Deutschland 44 Prozent (Stand 2022) Vegetarier in Deutschland 10 Prozent (Stand 2022) Veganer in Deutschland 2 Prozent (Stand 2022)

Veggie-Burger: Wie gesund ist die Fleisch-Alternative?

Oft werden die Zutaten für vegane Burger industriell verarbeitet. Das bedeutet, dass aus dem Gemüse bestimmte Bestandteile extrahiert und neu zusammengesetzt werden. Wie der NDR berichtet, wird häufig nur das Eiweiß der Pflanze genutzt. Gesunde Bestandteile wie die Vitamine sind dann kaum noch enthalten.

Der ungesunde Nachteil an vegetarischen oder veganen Burgern: Sie enthalten oftmals viel Salz, was zu hohem Blutdruck führen kann. Außerdem können sie ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel in Form von Kokosöl, enthalten. Auch Zusatzstoffe, die den Gemüse-Bratling wie Fleisch schmecken lassen sollen, gelten als bedenklich. Die veganen Patties sind also nicht für den täglichen Verzehr geeignet, berichtet HEIDELBERG24.

Hat ein Veggie-Burger weniger Kalorien?

Wie viele Kalorien ein vegetarischer Burger enthält, kommt ganz auf die Marke und die Zubereitungsform an. Ist der Patty paniert und wird in Fett angebraten, kann er durchaus auf genauso viel Kalorien wie ein Burger mit Fleisch kommen. Im Frühjahr 2023 verärgerte McDonald´s Kunden, weil zwei vegane Burger aus dem Sortiment genommen wurden.

Pauschal gesagt ist ein Gemüse-Burger trotzdem gesünder als ein Burger aus Fleisch, wobei es auch hier auf das Produkt selbst ankommt. Verarbeitetes Fleisch enthält jedoch meist mehr gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und krebserregende Stoffe. Grundsätzlich gilt: je länger die Zutaten-Liste eines Produkts, desto mehr wurde es verarbeitet und desto weniger gesunde Inhaltsstoffe sind wahrscheinlich noch drin.

Fleisch oder Gemüse? Ein Blick auf die Umwelt-Bilanz

„Gesünder“ für die Umwelt sind vegane Pattys gegenüber Fleisch auch. Die Herstellung pflanzlicher Produkte verbraucht, je nach Pflanze, weniger Land und Wasser. Beim Verzehr pflanzlicher Produkte wird das Tierleid verringert, das durch lange Transportwege und schlechte Haltungsbedingungen entsteht.

Bei Soja-Produkten sollte man darauf achten, dass das Soja aus Europa stammt, da ansonsten Regenwälder dafür gerodet werden. Oftmals wird Soja aus Urwald-Regionen nicht für die Produktion für Menschen-, sondern Tiernahrung verwendet. Wie man weiß, ist gerade die Haltung insbesondere von Rindern durch den hohen Methan-Ausstoß sehr umweltschädlich – noch ein Argument gegen den Fleisch-Burger. (resa)