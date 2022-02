Blitzschnelles Rezept für leckere Skyr-Brötchen: So werden sie extra-fluffig

Von: Maria Dirschauer

Lust auf schnell gebackene Skyr-Brötchen, die besonders fluffig werden? © Ute Grabowsky/Imago

Sie lieben Skyr? Das isländische Milchprodukt schmeckt nicht nur in Kuchen oder als Quark-Ersatz, sondern macht auch selbstgebackene Brötchen richtig fluffig.

Das Milchprodukt Skyr wird in Deutschland zunehmend beliebter. Mit seinem säuerlichen Geschmack und der Konsistenz erinnert es an eine Mischung aus Joghurt und Quark und kann zusammen mit Obst gelöffelt werden. Oder Sie backen einen kalorienarmen Kaiserschmarrn oder einen leckeren Skyr-Kuchen* damit. Oder noch besser: Sie machen damit Brötchen. Dank des cremigen Trendprodukts aus Island werden die nämlich besonders fluffig. Und Sie brauchen kaum weitere Zutaten zum Backen, vor allem keine Hefe: Nur Mehl, Backpulver, Salz und ein Ei verbinden sich mit dem Skyr zu einem wunderbar einfachen Teig. EInfach alles verkneten, Brötchen aus dem Teig formen und ab in den Ofen. Das Sonntagsfrühstück mit leckeren Brötchen ist gerettet!

Rezept für Skyr-Brötchen: Diese Zutaten brauchen Sie

Zutaten für 5 Brötchen:

250 g Mehl + etwas mehr zum Bestäuben

4 TL Backpulver

1 Prise Salz

250 g Skyr

1 Ei

Beim Mehl können Sie ganz nach Ihren Vorlieben Weizen- oder Dinkelmehl verwenden. Wenn Sie viele Hungrige zuhause haben, können Sie die Mengenangaben auch einfach verdoppeln, verdreifachen usw.

Einfaches Rezept: So backen Sie Skyr-Brötchen

Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor und belegen Sie ein Blech mit Backpapier. Mischen Sie in einer großen Schüssel Mehl, Backpulver und Salz. Geben Sie den Skyr und das Ei hinzu und verrühren Sie alles zunächst mit den Knethaken des Handmixers, dann mit den Händen zu einem glatten Teig. Formen Sie aus dem Teig etwa 5 Brötchen und setzen Sie diese auf das Backblech. Bestäuben Sie die Brötchen mit etwas Mehl. Backen Sie die Brötchen im Ofen für etwa 25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Die Skyr-Brötchen schmecken lecker einfach nur mit Butter, aber auch mit jedem anderen Belag Ihrer Wahl, egal ob süß oder herzhaft: Marmelade, Käse, Aufstriche ... Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit! (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

