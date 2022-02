Knusprig geröstete Kichererbsen: Der Snack ohne schlechtes Gewissen

Von: Anne Tessin

Kichererbsen sind nahrhaft und lecker – und eine echte Snack-Geheimwaffe. © picture alliance/dpa/Carolin Eckenfels

Knusprige Snacks und die schlanke Linie – das schließt sich aus. Aber nicht, wenn Sie diesen Kichererbsen eine Chance geben. Erdnüsse werden Sie nicht vermissen.

Kichererbsen verwenden viele nur in Eintöpfen, Currys oder maximal noch für selbstgemachten Hummus. Dabei sind die kleinen Hülsenfrüchte, die da in der Dose in Ihrer Vorratskammer schlummern, eine echte Snack-Geheimwaffe. Im Ofen verwandeln sich Kichererbsen nämlich in knusprigen, würzigen und unwiderstehlichen Knabberkram.

Sie brauchen nur Kichererbsen, Salz und eventuell noch ein paar andere Gewürze nach Geschmack, aber nur, wenn Sie ein paar Tricks in der Hinterhand haben, wird das Ergebnis himmlisch-köstlich.

Genialer Snack: So rösten Sie Kichererbsen richtig

Heizen Sie Ihren Backofen auf 200 Grad Umluft vor. Schütten Sie die Kichererbsen aus der Dose in ein Sieb und spülen Sie sie gut durch. Trocknen Sie sie danach gut ab. Schütten Sie die Kichererbsen dazu am besten auf ein Geschirrtuch und tupfen Sie sie mit einem weiteren Geschirrtuch oder Küchenpapier trocken. Zur Sicherheit können Sie sie danach noch ein paar Minuten an der Luft trocknen lassen. Denn: Je trockener die Kichererbsen werden, desto knuspriger werden sie, also geben Sie sich Mühe... Geben Sie die Kichererbsen nun in eine Schüssel und schwenken Sie sie in ein paar Esslöffeln Olivenöl und einer guten Prise Salz. Gießen Sie überschüssiges Olivenöl ab. Nun verteilen Sie die Kichererbsen auf einem Backblech, das Sie mit Backpapier ausgelegt haben. Versuchen Sie, sie möglichst flächig zu verteilen, damit sie nicht zu dicht zusammenliegen. Rösten Sie die Kichererbsen nun 20 bis 30 Minuten im Ofen und mischen Sie sie dabei alle 10 Minuten durch. Dabei entweicht auch immer etwas überschüssige Feuchtigkeit aus dem Ofen. Die Kichererbsen sind fertig, wenn sie golden geröstet sind, trocken und knusprig und innen noch weich sind. Nun können Sie die fertigen Kichererbsen in eine Schüssel umfüllen und nach Geschmack würzen. Dazu eignen sich: Paprikapulver, Currypulver, Knoblauchpulver, aber auch frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Co. Lassen Sie Ihrer Fantasie einfach freien Lauf.

Die gerösteten Kichererbsen sind am knusprigsten, wenn Sie sie direkt warm snacken. Kühlen sie ab, werden sie etwas weicher, bleiben aber immer noch lecker. Probieren Sie es aus. Wie wertvoll Kichererbsen als Proteinlieferanten sind, berichtet 24garten.de*. (ante) *Merkur.de und 24garten.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Pfeifen Sie auf das MHD: So erkennen Sie, ob ein Lebensmittel verdorben ist Fotostrecke ansehen