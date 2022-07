Zugreifen: Diese Lebensmittel machen die Hitze erträglich

Von: Andrea Stettner

30 Grad, die Sonne brennt und der Kreislauf spielt verrückt. Jetzt heißt es viel trinken! Aber was esse ich, um bei Hitze gut durch den Tag zu kommen?

Nicht alles, was wir zu uns nehmen, tut auch unserem Körper gut. Das bekommen wir vor allem im Sommer zu spüren, wenn uns der leckere Burger in der Mittagspause ins „Fresskoma“ fallen lässt. Von diesem Tief erholen wir uns jedoch nur sehr langsam. Da heißt es: leichte Alternativen suchen!

Essen bei Hitze: Leichte Gerichte aus rohem Gemüse und Obst

Ganz oben auf der Liste der leichten Lebensmittel stehen laut Experten Salate, rohes Gemüse und Obst. Diese Lebensmittel liegen nicht schwer im Magen und erhöhen ganz nebenbei die Flüssigkeitszufuhr. Außerdem sind sie wahre Vitaminbomben. "Ein idealer Sattmacher an heißen Tagen ist ein kleiner Salatteller mit Thunfisch", meint Monika Bischoff, Diätetische Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München. In der ApothekenUmschau verrät Sie ihre Geheimtipps. Auch eine spanische Gazpacho soll im Sommer Wunder wirken - eine kalte Suppe, bei der das Gemüse roh püriert wird. Auch grüne Smoothies spenden bei Hitze neue Energie.

Der Klassiker an heißen Sommertagen: Wassermelone. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Was essen bei Hitze? Zwischendurch eiweißreiche Nahrung

Auf Zwischenmahlzeiten müssen Sie im Sommer keinesfalls verzichten: "Hier eigen sich Buttermilch, Ayran und Lassi", so Bischoff. "Diese Getränke sind eiweißhaltig und treiben den Blutzuckerspiegel nicht nach oben."

Schärfe hilft beim Schwitzen an heißen Tagen

Wer wissen will, was man bei Hitze am besten isst, wirft am besten auch einen Blick auf den Speisezettel der südlichen Länder: In vielen indischen, asiatischen oder afrikanischen Gerichten dominieren scharfe Speisen. Nicht ohne Grund, denn Schärfe hilft beim Schwitzen. Bauen Sie also ruhig Chili, Tabasco, Pfeffer oder auch den leicht scharfen Ingwer in ihren sommerlichen Speiseplan ein. In der traditionellen chinesischen Medizin kennt man auch kühlende Lebensmittel: Dazu zählen Gurken, Joghurt, Zucchini, Tomaten und natürlich Wassermelonen. Mit ein paar Tipps finden Sie beim Einkaufen die perfekte Wassermelone.

Während die einen Hitze erträglich machen, bewirken andere Lebensmittel genau das Gegenteil.