Philadelphia-Torte: Rezept ohne Backen, aber mit Zitrone

Von: Ulrike Hanninger

Nicht nur an warmen Tagen passt dieser leckere Frischkäse-Kuchen perfekt. Das Beste daran: Er ist einfach zubereitet und schmeckt unvergesslich gut.

In den Sommermonaten sind Kuchen-Rezepte, die ohne Backen auskommen, besonders beliebt. Anstatt die Temperaturen in der Küche noch weiter nach oben zu treiben, bleibt der Backofen kurzerhand aus. Wie im Fall von schokoladigem Monte-Kuchen oder einer Philadelphia-Torte, die, mit einem Hauch Zitrone verfeinert, ebenso lecker wie erfrischend schmeckt. Serviert wird sie nämlich gekühlt und direkt aus dem Kühlschrank. Wem die Hitze am Herd nichts ausmacht, dem sei dieser Aprikosen-Thymian-Kuchen wärmstens ans Herz gelegt.

Das brauchen Sie an Zutaten für die zitronige Philadelphia-Torte

Als leckere Alternative zu den Biskuit-Streuseln kann man die Philadelphia-Torte auch mit Kokosflocken und einem frischen Minzblatt garnieren. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Welche Zutaten Sie für die Philadelphia-Torte benötigen:

200 g Löffelbiskuits

100 g Butter

250 g Frischkäse (Philadelphia)

125 g Zucker

Saft einer halben Zitrone

1 P. Götterspeise mit Zitronengeschmack

1 Tasse Wasser

2 Becher Sahne

2 P. Vanillezucker

2 P. Sahnesteif

Statt Philadelphia können Sie auch Quark oder Joghurt griechischer Art verwenden. Doch Achtung, das verändert die Konsistenz der Masse etwas, sodass die Menge der restlichen Zutaten unter Umständen etwas angepasst werden muss.

Die Zubereitung des Frischkäse-Klassikers nach Rezept

Für den Boden die Löffelbiskuits in einer Schüssel in kleine Krümel zerteilen. Zerreiben Sie sie einfach mit den Händen. Die Butter bei kleiner Hitze im Topf schmelzen lassen und, sobald sie flüssig ist, mit den Kekskrümeln in der Schüssel vermischen. Etwa zwei Drittel davon im Boden einer Springform verteilen. Frischkäse, Zucker und den frisch gepressten Zitronensaft miteinander vermischen. Die Götterspeise mit dem Wasser anrühren und ziehen lassen. Das dauert, je nach den Angaben auf der Packung, durchschnittlich zehn Minuten. Die Flüssigkeit kurz erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen. Abkühlen lassen und in die Creme mischen. Sahne mit Vanillezucker und Sahnesteif aufschlagen, bis sie fest wird. Danach vorsichtig unter die Masse heben. Die fertige Frischkäse-Zitronen-Creme auf dem Biskuitboden verteilen und glatt streichen. Abschließend die restlichen Krümel darauf verstreuen und die Torte kalt stellen. Vor dem Verzehr sollte sie mindestens vier Stunden lang, besser über Nacht, im Kühlschrank stehen.