Dieser Spaghetti-Hackbällchen-Auflauf begeistert die ganze Familie – lecker und deftig

Von: Maria Dirschauer

Lecker: Spaghetti mit Hackbällchen und Tomatensauce kommen immer gut an. © Imago

Ein einfaches und schnelles Rezept aus dem Ofen für die ganze Familie: Spaghetti-Hackbällchen-Auflauf mit cremiger Tomaten-Paprika-Sauce. Lecker!

Nudeln und Hackbällchen* sind einfach eine unschlagbare Kombi. In diesem Rezept vereinen sich die beiden Lieblingszutaten noch mit passierten Tomaten und Paprika, die eine leckere Sauce ergeben. Ein perfektes Rezept für die ganze Familie: Kinder lieben bekanntermaßen Spaghetti mit Tomatensauce und Fleischbällchen. Und so können Sie ihnen noch ein bisschen Gemüse unterjubeln. Für das Gericht bereiten Sie zuerst das Hack und die Sauce vor, dann wird alles im Ofen überbacken. In etwas mehr als einer halben Stunde steht das leckere Essen auf dem Tisch.

Rezept für Spaghetti-Hackbällchen-Auflauf: Diese Zutaten brauchen Sie

500 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 gelbe und 1 rote Paprika

Öl zum Anbraten

750 ml passierte Tomaten

300 ml Gemüsebrühe

1 EL Kräuter der Provence

250 g Spaghetti

40 g geriebener Käse

Petersilie

Rezept: So machen Sie den Spaghetti-Hackbällchen-Auflauf Schritt für Schritt

Würzen Sie das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer und formen Sie aus der Masse circa zehn Hackbällchen. Schälen und schneiden Sie die Zwiebel und den Knoblauch in Scheiben. Waschen und schneiden Sie die beiden Paprikas in schmale Stücke. Braten Sie die Hackbällchen für ein paar Minuten in einer großen Pfanne in etwas Öl rundum knusprig an. Nehmen Sie die Hackbällchen heraus und stellen Sie sie kurz beiseite. Schwitzen Sie nun die Zwiebel und den Knoblauch für eine Minute in derselben Pfanne in etwas Öl an. Geben Sie die Paprika hinzu und braten Sie alles unter Rühren an. Löschen Sie mit den passierten Tomaten und der Gemüsebrühe ab und würzen Sie alles mit Salz, Pfeffer und Kräutern. Brechen Sie die Spaghetti einmal durch und geben Sie sie zur Sauce. Lassen Sie diese etwa fünf Minuten köcheln, rühren Sie immer wieder um. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Geben Sie die Tomaten-Paprika-Sauce samt Spaghetti in eine Auflaufform, setzen Sie die Hackbällchen hinein und bestreuen Sie alles mit dem Käse. Backen Sie den Auflauf im Ofen für 20-25 Minuten. Zum Servieren mit Petersilie bestreuen.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit! (mad)

