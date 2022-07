Sommergetränk aus Spanien: Horchata ist nicht nur lecker - sondern auch gesund

Von: Judith Finsterbusch

Die Horchata (rechts), ein typisches Sommergetränk aus Spanien, wird mit Leckereien serviert. © Stefan Wieczorek

Es gibt tatsächlich ein Sommergetränk, das nicht nur lecker, sondern auch gesund ist: Horchata aus Spanien. Erfunden wurde der Drink in Valencia. Was in der kühlen „Milch“ steckt, steht in diesem Artikel:

Valencia - Wie lange es die Horchata schon gibt, weiß man heute nicht mehr so genau. Aber dass das Sommergetränk aus Valencia schon lange äußerst beliebt ist, zweifelt in Spanien niemand an. Und das beste: Die „Milch“ ist mit ihrem unverwechselbaren Geschmack nicht nur lecker, sondern auch noch gesund. Was in der Horchata aus Spanien steckt, verrät costanachrichten.com.

Kaufen kann man Horchata in Spanien im Sommer in jedem Supermarkt - zumindest in der Region Valencia. Doch wenn das Sommergetränk industriell hergestellt wird, ist es mit den gesunden Eigenschaften oft schnell vorbei. Am besten kauft man Horchata in den sogenannten Horchaterías, vergleichbar mit Eisdielen, nur eben mit Horchata. Die besten gibt es - natürlich - in Valencia.