Schmeckt nach Urlaub: So backen Sie den einfachen, aber köstlichen spanischen Apfelkuchen

Von: Maria Dirschauer

Kennen Sie schon spanischen Apfelkuchen? Das Rezept für den saftigen Rührkuchen überzeugt nicht nur mit fruchtigen Äpfeln, sondern auch einem Schuss Rum.

Kuchen-Rezepte mit Äpfeln gibt es aberhunderte. Glauben Sie nicht? Dann schauen Sie unbedingt auch mal in unserem Artikel vorbei, der Ihnen die besten Kuchen-Rezepte von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zitronentarte vorstellt. Dort finden Sie einige tolle Ideen für verschiedene Apfelkuchen. Auch das folgende Rezept ist eine noch nicht so weit verbreitete Variante: der spanische Apfelkuchen, auf Spanisch heißt er Tarta de manzana. Was ihn ausmacht? Hier kommen zum einen als spezielle Zutaten gemahlene Haselnüsse und Kakaopulver in den Teig, aber vor allem werden vor dem Backen die Apfelstücke in Rum eingelegt. Dadurch überzeugt das Kuchen-Rezept mit einem ganz besonderen Aroma und einem wunderbar saftigen Rührteig. Keine Sorge, wenn Sie den Kuchen mit Ihren Kindern genießen wollen, können Sie den Rum natürlich auch weglassen und stattdessen alkoholfreies Rumaroma oder Orangensaft verwenden.

Rezept für spanischen Apfelkuchen: Diese Zutaten benötigen Sie

Haselnüsse, Kakaopulver im Teig und in Rum eingelegte Äpfel: Das ist spanischer Apfelkuchen! © Borodin/Imago

Portionen: 12 Stücke (für 1 Springform mit 26 cm Durchmesser)

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Backzeit: 60 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

4 säuerliche Äpfel (z. B. Boksop oder Jonagold)

4 EL Rum

1 EL Zitronensaft

200 g Butter

180 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eier

200 g Mehl

120 g gemahlene Haselnüsse

2 EL Kakaopulver

1 TL Zimt

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

So leicht backen Sie den spanischen Apfelkuchen

Schälen, entkernen und schneiden Sie die Äpfel in 1-2 cm große Würfel. Mischen Sie die Apfelwürfel mit dem Rum und dem Zitronensaft und lassen Sie sie eine Stunde ziehen. Heizen Sie den Backofen vor auf 175 °C Ober-/Unterhitze oder 155 °C Umluft. Fetten Sie die Springform mit Butter ein. Rühren Sie Butter, Zucker und Vanillezucker mit dem Handmixer cremig. Geben Sie nacheinander die Eier hinzu und rühren diese je für eine Minute unter. Mischen Sie die trockenen Zutaten: Mehl, gemahlene Haselnüsse, Kakao, Zimt, Backpulver und Salz. Heben Sie diese Mischung unter die Ei-Butter-Zucker-Masse. Nicht zu lange rühren! Zum Schluss heben Sie noch die Äpfel unter, gießen den Teig in die Springform und streichen ihn glatt. Backen Sie den spanischen Apfelkuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 60 Minuten. Zum Ende die Stäbchenprobe machen. Dann den Apfelkuchen aus dem Ofen herausnehmen und abkühlen lassen, bevor Sie ihn aus der Form heben, in Stücke schneiden und servieren.

Der spanische Apfelkuchen schmeckt pur hervorragend, Sie können aber auch gerne eine Kugel Vanilleeis zu jedem Stück servieren. Das leckere Rezept stammt von simply-yummy.de. Guten Appetit!