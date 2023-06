So einfach macht man den italienischen Zitronenlikör Limoncello aus drei Zutaten selbst

Von: Sandra Keck

So ein leuchtend gelber Limoncello sieht doch ein wenig aus wie Sonnenschein im Glas, oder? (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Getreu dem Motto „Wenn einem das Leben Zitronen gibt ...“ macht man mit nur zwei weiteren Zutaten – Schnaps und Zucker – leckeren Limoncello daraus.

Ein sonniger Tag, ein erfrischender Drink mit Erdbeeren und fancy Eiswürfeln – oder vielleicht doch lieber ein Glas eisgekühlter Limoncello? Diese italienische Zitronenlikör-Delikatesse ist bekannt für ihren frischen Geschmack und ihre leuchtend gelbe Farbe. Und das Beste ist, man kann Limoncello – wie auch Holunderblütensirup – ganz einfach zu Hause herstellen. Und das aus nur drei Zutaten und ein wenig Geduld. Wir zeigen, wie einfach die Zubereitung ist.

Übrigens hat Limoncello seinen Ursprung in Süditalien, insbesondere in der Region um die Amalfiküste und Capri. Dort wachsen die sonnenverwöhnten Amalfi-Zitronen, die für den Likör verwendet werden, in Hülle und Fülle. Ihre Schale ist dicker, schrumpeliger und enthält reichlich ätherische Öle, die den unverwechselbaren Geschmack von Limoncello ausmachen. Für einen selbstgemachten Limoncello reichen aber handelsübliche Zitronen vollkommen aus.

Für leckeren Limoncello-Likör braucht man nur drei Zutaten:

10–12 Bio-Zitronen

1 Liter 40 %-Alkohol (z. B. Wodka oder Korn)

800 g Zucker

Die Zubereitung ist unkompliziert, dauert aber einige Tage:

Zur Vorbereitung: Zitronen waschen, trocknen und Schale mit dem Sparschäler dünn abschälen. Darauf achten, dass nur die gelbe Schale verwendet wird. Danach Zitronen halbieren und den Saft auspressen. Saft in Eiswürfelformen geben und bis zur Verwendung einfrieren. Zitronenschalen in ein großes, steriles Gefäß geben und mit Alkohol auffüllen. Fest verschlossen an einem dunklen, kühlen Ort etwa 10 bis 14 Tage ziehen lassen. Zwischendurch schütteln. Zur Fertigstellung: Schnaps durch ein Sieb in eine zweite Flasche gießen. Eingefrorenen Zitronensaft auftauen lassen. Zucker zusammen mit 300 ml Wasser aufkochen. So lange köcheln, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Abkühlen lassen. Zuckersirup und Zitronenschnaps vermengen. Mit Zitronensaft abschmecken. Bis zum Genuss gut verschlossen und kühl lagern.

Leckere Rezeptideen mit dem süßen Zitronenlikör

Limoncello kann nicht nur als erfrischender Likör genossen, sondern auch in verschiedenen köstlichen Rezepten verwendet werden. Neben dem Trendgetränk Limoncello-Spritz gibt es auch noch weitere Ideen, wie man Limoncello vielseitig in der eigenen Küche verwenden kann:

Limoncello Martini:

Ein erfrischender Cocktail aus 60 ml Limoncello, 30 ml Wodka und einem Spritzer Zitronensaft. Dazu alle Zutaten mit Eiswürfeln in einen Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. Nach Belieben mit Zitronenzeste und Minze garnieren. Cheers!

Ein erfrischender Cocktail aus 60 ml Limoncello, 30 ml Wodka und einem Spritzer Zitronensaft. Dazu alle Zutaten mit Eiswürfeln in einen Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. Nach Belieben mit Zitronenzeste und Minze garnieren. Cheers! Limoncello-Tiramisu:

Mit Limoncello anstelle von Espresso und Amaretto wird aus Tiramisu eine leichte und sommerliche Dessertvariante des italienischen Klassikers.

Mit Limoncello anstelle von Espresso und Amaretto wird aus Tiramisu eine leichte und sommerliche Dessertvariante des italienischen Klassikers. Limoncello-Sorbet:

Fruchtiges Wassereis ohne Eismaschine! Dafür zwei Teile Wasser mit einem Teil Zucker aufkochen und danach vollständig auskühlen lassen. Mit 0,5 Teilen Limoncello mischen, in ein flaches Gefäß geben und einfrieren. Alle 30 Minuten umrühren, dass sich keine zu großen Eiskristalle bilden. Mit frischen Beeren servieren oder in ein Weinglas füllen und mit Prosecco auffüllen.

Fruchtiges Wassereis ohne Eismaschine! Dafür zwei Teile Wasser mit einem Teil Zucker aufkochen und danach vollständig auskühlen lassen. Mit 0,5 Teilen Limoncello mischen, in ein flaches Gefäß geben und einfrieren. Alle 30 Minuten umrühren, dass sich keine zu großen Eiskristalle bilden. Mit frischen Beeren servieren oder in ein Weinglas füllen und mit Prosecco auffüllen. Limoncello-Beeren-Salat:

Für einen süßen Obstsalat mit Schuss einfach frische Beeren zusammen mit einigen Esslöffeln Limoncello vermengen. Etwas ziehen lassen und mit einer Kugeln Vanilleeis servieren.

Diese Rezeptideen zeigen, wie vielseitig Limoncello sein kann. Also, warum noch warten? Denn wie heißt es so schön? „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, sei nicht sauer, sondern mach Limoncello draus.“