Thomas Dippel, Jana Ina Zarrella und Saliha „Sally“ Özcan jubeln über Gewinn des „deutschen Food-Oscar“

Die Starcook Awards 2022 wurden am 08. Dezember verliehen. © Starcook

TV-Starkoch Johann Lafer, die Agenturgruppe pilot und die Food-Community „Einfach Tasty“ zeichneten in Hamburg die besten Video-Creator aus.

Die „Starcook Awards“, eine Preisverleihung, die von der digitalen Foodplattform „Starcook“ ins Leben gerufen wurde, versammelte am 08.12.2022 in der Hamburger pilot-Zentrale das Who-Is-Who der deutschen TV- und Social-Media-Szene. Gesucht wurde unter anderem nach dem „Starcook des Jahres“, der in einem Online-Voting aus 11 koch- und backbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt wurde, die zuvor mit monatlichen Preisen ausgezeichnet worden sind, unter anderem für das beste Vegan-, Burger- oder Grill-Rezept in der Starcook-App.

Hier setzte sich Thomas Dippel aus Hamburg durch, der mit seinem Kanal „Thomas kocht“ bei YouTube (430.000 Abonnenten) begeistert. Sein Ossobuco-Rezept siegte knapp vor den Trüffel-Crostinis des Kölner Brotbäckers Jo Semola (672.000 Follower auf TikTok). Den Preis nahm Dippel aus den Händen von „Starcook“-Gründer Johann Lafer entgegen. Zuvor hatte Lafer bereits zwei Laudationen gehalten: zum einen auf seinen Fach- und TV-Kollegen Thomas Martin vom Hotel Restaurant Louis C. Jacob in Hamburg, der als „Bester Profi“ aus einer Online- und Jury-Wahl hervorging, und zum anderen auf Ehrenpreisträgerin Saliha „Sally“ Özcan, die Deutschlands erfolgreichsten YouTube-Food-Kanal „Sallys Welt“ mit über zwei Millionen Abonnenten betreibt. Sie war dem Event live via Zoom-Call zugeschaltet.



Sie wurden von Johann Lafer (2. von rechts) und „Starcook“ ausgezeichnet: Thomas Dippel (Gewinner „Starcook des Jahres“, links), Axel Schmitt (Gewinner „Upcoming Star Food-TV“, 2. von links) und Ferdi Ünlü aka Keladams Kitchen (Gewinner Preis für „Soziales Engagement“ für sein Brunnenprojekt in Afrika). © Starcook, Annchristin Seitz

In weiteren sieben Kategorien wurden zusätzliche Preise verliehen. Hier konnten sich u. a. Moderatorin Jana Ina Zarrella mit „Casa Zarrella“ (Kategorie „Bestes Kochbuch“), Back-Profi Axel Schmitt (Kategorie „Upcoming Food-TV Star) und Maya Leinenbach alias „fitgreenmind“ (Kategorie „Best Of TikTok“) durchsetzen. Den Preis für das „Fair-Trade-Produkt 2022“ erhielt die von Showmaster Joko Winterscheidt mitentwickelte „Jokolade“, vertreten durch Coralie Grau. Zudem zeichnete Rapper und Schauspieler Eko Fresh den TikTok-Star Ferdi Ünlu aka „Keladams Kitchen“ aus, der seine Community dazu bewegen konnte, Geld für den Bau von 20 Brunnen in Afrika zu spenden.



Special-Guest der Verleihung war die „Starcook“-Kultstimme, TikTok-Star Peter Creutzburg alias „creutzi“, der zusammen mit Musical-Darstellerin Velile seinem Song „Kochen muss mit Liebe sein“ präsentierte. Die „Starcook Awards“ wurden von „CASO Design“ und „Bergner Group“ präsentiert.

Alle Preisträger (markiert), Nominierte und Laudatoren der „Starcook Awards 2022“:

Nominierte Starcook des Jahres:

Vegranny

Manuela Wisbeck

dailyfamilystories

Melissa Lee

Jo Semola

Nicoles Zuckerwerk

Dergrilltyp

Kochundbackpott

taste.heroes

Thomas Dippel

Gumniors Gastfreundschaft

Laudator: Johann Lafer

Bestes Kochbuch:

„Casa Zarrella“ von Jana Ina Zarrella

„Hensslers schnelle Nummer“ von Steffen Henssler

„Backen mit Ross“ von Ross Antony

Laudator: Ren Kühn (Moderator des YouTube-Kanals „Serienflash“)

Bester Upcoming Food-TV Star:

Zora Klipp (u. a. NDR)

Sabrina Nickel (Sixx)

Axel Schmitt (Kabel Eins, SAT1)

Laudator: Bent Liebscher (TV-Produzent bei „Die Fernsehmacher“)

Bester Profi:

Thomas Martin (u. a. bekannt aus der „Küchenschlacht“ im ZDF)

Marco D’Andrea („Patissier des Jahres“)

Ricardo Fischer (gelernter Bäckermeister – bekannt als „Brotprofi“ bei Tiktok)

Laudator: Johann Lafer

Best of TikTok:

Tim Armann (brot.mit.ei)

Maya Leinenbach (fitgreenmind)

Tassilo Wein (tassilowein)

Laudator: Stephan Rauh (aka „Schmackofatzo“ bei TikTok)

Sonderpreise:

Bestes Fair-Trade-Produkt: Jokolade /Joko Winterscheidt/Coralie Grau (Laudator: „Fiete-Gastro“-

Moderator Sebastian E. Merget)



Moderator Sebastian E. Merget) Cooking meets Gaming-Award: Kochbuch „Gamer’s Kitchen” von Fabian Goerigk / Rafael Pranschke (Laudator: Marco Kruse, Chefredakteur ingame.de)

Soziales Engagement: Ferdi Ünlü von „Keladam‘s Kitchen“ für sein Brunnen-Projekt in Afrika (Laudator: Eko Fresh)

Saliha „Sally“ Özcan freute sich über den Starcook Award Ehrenpreis. © Sallys Welt

Ehrenpreis:

Saliha „Sally“ Özcan (Laudator: Johann Lafer)

