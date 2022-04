Steak richtig braten: So werden Filet Mignon und Ribeye medium rare

Von: Maria Dirschauer

Um Steaks perfekt zu braten, fragt man sich: wie lange, wie heiß, welches Fleisch nimmt man? Und was genau heißt medium rare? Das erfahren Sie hier.

Medium rare bezieht sich laut Steak University auf die Temperatur, die das Steak beim Garen erreicht. In diesem Fall liegt sie bei 54 Grad Celsius Kerntemperatur. Aber die Temperatur ist nicht der einzige Indikator für den Erfolg. Das Fleisch sollte in der Mitte rosa werden und nicht rot oder roh aussehen, wenn es erfolgreich gegart wurde. Der Geschmack schließlich ist saftig und zart, und das Fett sollte gut verteilt sein, so dass das Steak auf der Zunge zergeht.

Die Wahl des richtigen Fleischstücks für das perfekte Steak

Für ein medium rare Steak sollten Sie sich für Filet Mignon, Ribeye, Sirloin-Steak oder Flat Iron Steak entscheiden. Das Filet Mignon, wenn es medium rare gegart wird, ergibt ein zartes, wenig marmoriertes Steak mit einem milden Rindfleischgeschmack. Das Ribeye hat viel mehr Marmorierung und ist daher reichhaltiger und saftiger im Geschmack. Das Sirloin-Steak ist dafür bekannt, dass es ein preiswertes Abendessen für die Woche ist, und es schmeckt fleischig, reichhaltig und mager. Sie sollten dieses Stück nicht „totbraten“. Das Flat Iron ist wie das Filet Mignon sehr zart, hat einen kräftigen Fleischgeschmack und eine saftige Marmorierung. Unabhängig davon, für welches Fleischstück Sie sich entscheiden, sollten Sie es vor dem Garen auf Zimmertemperatur bringen. Planen Sie 30 bis 60 Minuten für diesen Schritt ein. Dann ist es an der Zeit, sich für eine Zubereitungsart zu entscheiden.

Zubereitungsarten zum Steakbraten: erst Herd, dann Ofen

Bei dieser Methode wird das Steak zuerst auf dem Herd in eine heiße Pfanne gegeben und dann in den heißen Ofen gestellt. Beachten Sie folgende Tipps:

Nutzen Sie eine ofenfeste Pfanne, zum Beispiel eine gusseiserne Bratpfanne.

Stellen Sie das Ofengitter auf die unterste Schiene und heizen Sie den Ofen auf 260 °C vor.

Stellen Sie die Pfanne auf hohe Hitze. Salzen Sie die Pfanne.

Tupfen Sie die Steaks trocken und beginnen Sie zu braten.

Nachdem die Steaks in die heiße Pfanne gelegt wurden, schieben Sie die heiße Pfanne in den Ofen (Ofenhandschuhe nicht vergessen).

Braten Sie die Steaks 4 Minuten auf jeder Seite, bis sie perfekt medium rare sind.

Das perfekte Steak medium rare: in der Pfanne anbraten

Das Anbraten in der Pfanne ist eine weitere gute Methode, um ein perfektes medium rare Steak zuzubereiten, ohne vom Herd in den Ofen wechseln zu müssen. Hierbei wird die Oberfläche in einer sehr heißen Pfanne gegart, bis sich eine knusprige, goldbraune und geschmackvolle Kruste bildet. Beachten Sie dabei Folgendes:

Tupfen Sie Ihre Steaks zunächst trocken.

Bestreuen Sie jede Seite des Steaks großzügig mit dem Gewürz, das Ihnen am besten schmeckt. Wenn Sie es einfach halten wollen, verwenden Sie einfach Meersalz.

Erhitzen Sie die Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe, bis sie sehr heiß ist. Geben Sie etwas Öl hinein, und sobald das Öl heiß ist, geben Sie Ihr Steak hinein.

Nach etwa 3 Minuten, wenn das Steak eine tiefbraune Farbe angenommen hat, drehen Sie es um und braten es weitere 3 bis 4 Minuten, bis es perfekt medium rare ist.

Eine dritte Methode für die Steak-Zubereitung ist das sogenannte Rückwärtsbraten, worüber Sie hier mehr erfahren.

So erkennen Sie, ob das Steak medium rare ist

Mit etwas Übung können Sie feststellen, ob das Steak perfekt medium rare gegart ist, indem Sie mit Ihrem Finger auf das Fleisch drücken: Ein medium rare Steak gibt etwas nach, wenn man mit dem Finger leicht darauf drückt. Wenn ein Steak blutig (rare) ist, ist es ganz weich und weist an der Stelle, an der es gedrückt wurde, eine Delle auf. Ein medium oder noch länger gegartes Steak gibt gar nicht oder nur minimal nach. Eine weitere Möglichkeit, um festzustellen, ob das Fleisch richtig gegart ist, ist der Handballentest: mehr dazu, wie Sie diesen anwenden, lesen Sie hier.

Das Geheimnis eines saftigen Steaks Nach dem Braten ist das Steak allerdings noch nicht direkt bereit, verspeist zu werden. Ein essentieller Schritt besteht darin, es noch ruhen zu lassen, bevor man es anschneidet! Auch wenn das Warten schwer fällt. Wenn Sie zu früh anschneiden, läuft der Fleischsaft heraus und das Fleisch wird trocken und zäh. Als Daumenregel geben Profiköche an: eine Minute Wartezeit pro 100 Gramm Fleisch.

Wenn Sie auch diesen Schritt erfolgreich gemeistert haben, steht dem Steak-Genuss nichts mehr im Wege. Sie können das Fleisch jetzt anschneiden (Achtung: quer zu den Fasern!). Guten Appetit! Wenn Sie außerdem wissen möchten, worauf Sie beim Grillen von Steaks achten müssen, lesen Sie hier weiter. (mad)