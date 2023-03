So entfernen Sie den lästigen Stempel auf Hühnereiern

Von: Sandra Keck

Teilen

Ostern steht bevor und damit auch die allgegenwärtige Tradition des Ostereierfärbens. Damit das Ergebnis möglichst perfekt wird, sollte der Stempel entfernt werden.

Seit dem 01. Januar 2004 muss innerhalb der Europäischen Union jedes Ei, bevor es in den Handel gelangt, mit einem speziellen Stempel versehen werden. Dieser Aufdruck soll der Rückverfolgbarkeit und der Aufklärung von Verbrauchern dienen. Neben dem aufgestempelten Zahlencode gibt die Verpackung zusätzlich Auskunft über Güteklasse, Gewichtsklasse und Mindesthaltbarkeitsdatum.

Die erste Ziffer steht für das Haltungssystem:

Der Ländercode gibt an, aus welchen EU-Mitgliedsstaaten die Hühnereier stammen:

Der Erzeugercode wird mit einer individuellen Betriebsnummer abgeschlossen, die aussagt, in welchem Betrieb das Ei gelegt wurde. So wichtig dieser Stempel auch ist, spätestens um die Osterzeit kann sich dieser als lästig erweisen und beim Eier färben stören.

Bei allen der oben genannten Methoden sollten die Eier nach der Stempelentfernung nochmals gründlich mit Wasser gereinigt und danach gut trocken getupft werden. Erst dann sollten Sie mit der Verzierung der Ostereier beginnen.

Profi-Tipp: Mit Essig haftet die Farbe noch besser auf den Ostereiern

Wenn Sie den Aufdruck auf Hühnereiern mit der Essig-Methode entfernen, schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Durch Essig haftet die Ostereierfarbe besser am Ei, da die Essigsäure den Kalk in der Schale angreift und auflöst. Damit dringen die Farbpartikel tiefer in die vergrößerte, poröse Oberfläche ein und haften so besser und länger.



Für einen schönen Glanz reiben Sie die gefärbten trockenen Eier mit etwas Speiseöl ein.