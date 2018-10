Stiftung Warentest: Ein Aldi-Rapsöl erzielt die Bestnote - das andere ist Schlusslicht

In einem aktuellen Rapsöl-Test der Stiftung Warentest haben die meisten Produkte mit guten Noten abgeschnitten. Discounter Aldi war dabei Gewinner und Verlierer.

Rapsöl gilt als das ideale Speiseöl, denn kein anderes gängiges Öl liefert so viel Ölsäure und Omega-3-Fettsäuren und belastet uns gleichzeitig mit so wenig gesättigten Fetten. Hier können selbst Oliven- oder Sonnenblumenöl nicht mithalten. Stiftung Warentest hat nun zehn kaltgepresste Rapsöle und dreizehn raffinierte Öle unter die Lupe genommen.

Die Deutschen lieben Rapsöl. Etwa 78 Millionen Liter Rapsöl kauf­ten die Deutschen im Jahr 2017 und damit liegt das gesunde Öl vor Sonnenblumen- und Olivenöl. Nach einer Analyse der Gesell­schaft für Konsumforschung (GfK) liegt sein Marktanteil bei beeindruckenden 41 Prozent.

Stiftung Warentest: Rapsöl von guter Qualität schon für unter drei Euro

Im großen Rapsöltest nahm sich die Stiftung Warentest nun 23 Öle vor - zehn kaltgepresste Rapsöle und dreizehn raffinierte Öle. Nur zwei davon schnitten mit der Note "mangelhaft" ab, heißt es in der Zeitschrift "test" (Ausgabe 11/2018). Besonders die günstigen kaltgepressten Öle von Aldi Nord, dm, Edeka und Lidl schnitten gut ab. Sie bekommen also schon Rapsöl in guter Qualität in der Preisspanne zwischen 2,98 bis 3,70 Euro pro Liter. Aber auch bei den teureren Bio-Ölen können Sie beruhigt zugreifen. Hier erzielten "Bio Planète" (8 Euro) und dm Bio (3,70 Euro) gute Ergebnisse. Bei den raffinierten Rapsölen ist "Rapso" der Testsieger. Für das Öl müssen Sie 4,05 Euro ausgeben.

Die enorme Preisspanne bei den "guten" Ölen von 0,99 bis 16 Euro pro Liter zeigt: Beim Rapsöl ist der Preis kein Indiz für die Qualität.

Stiftung Warentest: 2009 war noch jedes zweite Rapsöl ungenießbar

Die Hersteller der Rapsöle haben seit dem letzten Test von Stiftung Warentest im Jahr 2009 deutlich nachgebessert. Damals hatte noch jedes zweite kalt­gepresste Rapsöl die Note "mangelhaft" erhalten. Grund für die harte Abwertung waren damals sensorische Fehler. Auch bei dem aktuellen Test mussten einige Öle aus diesem Grund abgewertet werden. Fünf von zehn hatten eine "unerwünschte holzig-strohige Note", zwei der Öle schmeckten und rochen sogar modrig und waren damit ungenießbar. Dies deutet auf einen Mangel bei der Herstellung hin. "Solche Fehler gehen in der Regel auf feuchte Lagerung der Raps­saat zurück", sagt Bertrand Matthäus, Speiseöl-Experte des Max-Rubner-Instituts im Interview mit der Zeitschrift "test".

So unterscheiden sich kaltgepresste und raffinierte Rapsöle

Geschmacklich unterscheiden sich kaltgepresste und raffinierte Rapsöle deutlich. Während das raffinierte Rapsöl neutral schmeckt, zeichnet sich das kaltgepresste Rapsöl durch seinen milden, nussigen Geschmack aus. Sie können die unterschiedlichen Rapsöle aber auch schon mit einem Blick auf die Farbe leicht auseinanderhalten. Die raffinierten Öle sind hell, während die kaltgepressten eine dunklere, an Bernstein oder Honig erinnernde Farbe haben.

Kaltgepresstes Rapsöl für Salate

Kaltgepressten Öle dürfen die Hersteller beim Pressen des Samens keine Wärme zuführen. Für den Zusatz "Nativ" darf die Saat nicht einmal im Vorfeld durch Rösten, Schälen oder Waschen vorbehandelt werden. Lediglich das Herausfilternden von Schwebstoffen ist erlaubt. Kaltgepresstes Rapsöl ist empfindlich, verwenden Sie es also am besten kalt für Salate oder Rohkost und nur zum Dünsten und Braten mit niedrigen Temperaturen. Sie können aber auch einen Teelöffel Öl unter warme Speisen mischen.

Raffiniertes Rapsöl zum Braten und Frittieren

Bei der Herstellung von raffinierten Rapsölen dürfen die Hersteller hohe Temperaturen und sogar chemische Lösungs­mittel einsetzen. Diese Öle können auf bis zu 200 Grad erhitzt werden, Experten empfehlen aber, lieber unter 170 Grad zu bleiben, damit sich kein schädliches Acrylamid bilden kann. Raffiniertes Rapsöl verwenden Sie am besten zum Braten und Dünsten, aber auch zum Frittieren eignet es sich. Sie können das Öl außerdem zum Backen einsetzen und damit Butter oder Margarine ersetzen.

Kaltgepresste Rapsöle - ein Auszug aus den Testergebnissen

Marke Produkt Qualitätsurteil Aldi Nord Buttella Raps Vitalöl Hauptbild Aldi Nord Buttella Raps Vitalöl gut (1,8) dm Bio Rapsöl nativ gut (1,8) Edeka Gut & Günstig Rapskernöl kaltgepresst gut (1,8) Lidl Vita D'or Natives Rapskernöl kaltgepresst gut (1,8) Bio Planète Rapsöl nativ gut (1,9) Alnatura Raps Öl nativ gut (2,2) Rapunzel Rapsöl nativ gut (2,2) Teutoburger Ölmühle Raps Kernöl kalt-warm-heiß gut (2,2) Aldi Süd Bellasan Nativ Kaltgepresstes Rapsöl mangelhaft (5,0) Bio Zentrale Rapsöl kaltgepresst mangelhaft (5,0)

Raf­finierte Rapsöle - ein Auszug aus den Testergebnissen

Marke Produkt Qualitätsurteil Rapso 100% reines Rapsöl gut (1,8) Brändle VitaRapsöl gut (2,0) Mazola 100% reines Rapsöl gut (2,0) Thomy Reines Rapsöl gut (2,0) dm Babylove Bio Rapsöl zur Beikostzubereitung gut (2,1) Aldi Süd Bellasan Reines Pflanzenöl aus Raps gut (2,2) Hipp 100% Bio Rapsöl zur Beikostzubereitung gut (2,2) Kaufland K-Classic Reines Pflanzenöl aus Raps gut (2,2) Kunella Feinkost Rapsöl gut (2,3) Rapsgold Universelles Rapsöl pur & mild gut (2,3) Rewe Ja Reines Rapsöl gut (2,4) Netto Marken-Discount Vegola Reines Rapsöl gut (2,5)

Die Schwedische Rapsöl-Zubereitung mit Buttergeschmack von Albaöl wurde unter Besonderheit gelistet und konnte das Urteil gut (2,2) erzielen.

