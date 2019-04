Stiftung Warentest: Diese Vollmilch-Schokolade können Sie an Ostern kaufen

Im Schnitt neun Kilo Schokolade verdrückt der Deutsche im Jahr, nicht nur an Ostern. Aber nicht jeder Hersteller bietet Qualität, wie Stiftung Warentest feststellte.

Es gibt zwei Sorten Menschen: Die, die eine ganze Tafel Schokolade auf einmal verdrücken und die, die sich einzelne Stückchen auf der Zunge zergehen lassen. Auch an Ostern wird traditionell viel Schokolade verschenkt und gegessen. Der Genuss ist dabei nicht vom Preis abhängig, wie eine Prüfung durch Stiftung Warentest ergeben hat.

Stiftung Warentest nimmt Schokolade unter die Lupe

Im Test nahm die Stiftung Warentest 25 Schokoladen genauer unter die Lupe. Vor allem Milch- und Vollmilchschokoladen wurden getestet, aber auch eine Sahneschokolade. Bei dem Test konzentrierten sich die Experten auf den Geschmack, enthaltene Schad­stoffe, den Milch- und Kakao­anteil, aber auch auf die korrekte Kennzeichnung.

Unter den getesteten Herstellern finden sich Marken wie Milka, Merci, Ritter Sport und Co., aber auch Discounter-Schokolade wurde getestet. Davon konnten nur 15 Produkte die Tester überzeugen und das Qualitäts­urteil "gut" erreichen. Neun schnitten mit einem "befriedigend"ab, eins konnte sogar nur das Urteil "ausreichend" erzielen.

Stiftung Warentest: Testsieger ist "Die Gute Schokolade"

Einer Marke kann man definitiv keinen "Etikettenschwindel" vorwerfen. Der Testsieger ist "Die Gute Schokolade". Für nur einen Euro bekommen Sie eine Schokolade, die in allen Kategorien überzeugen konnte und so das Gesamturteil gut (1,9) erreicht hat. Nur die Deklaration wurde etwas abgewertet. Auf Platz Zwei findet sich die schwedische "Mjölk Choklad" von Marabou. Erst auf Rang Drei und Vier dann zwei bekanntere Marken: Merci mit seiner "Edel-Rahm Milk Chocolate" und Milka mit seiner "Alpenmilch" erzielen jeweils die Note gut (2,0).

Hier kaufen Sie "Die Gute Schokolade" und dafür steht sie

Der Testsieger von "Plant for the planet" wird in der Schweiz hergestellt. Der Hersteller setzt sich für den Klimaschutz ein und gibt an, dass er in Kinder- und Jugendinitiativen investiert, klimaneutral produziert und Fairtrade-Kakao und -Zucker verwendet. Die verwendete Milch stammt aus der Schweiz. "Die Gute Schokolade" ist bei EDEKA, famila, Feneberg, Hieber, Kaufland, REWE und in sky Märkten erhältlich. "Die Gute Bio-Schokolade" vom selben Hersteller finden Sie bei Alnatura, Müller, dm, Rossmann und tegut.

Stiftung Warentest Schokolade: Ein Auszug aus den Testergebnissen

Marke Produkt Mitt­lerer Laden­preis Gesamturteil Plant for the Planet Die gute Schokolade 1,00 Euro gut (1,9) Marabou Mjölk Choklad King Size 2,79 Euro gut (2,0) Merci Edel-Rahm Milk Chocolate 1,30 Euro gut (2,0) Milka Alpenmilch 1,00 Euro gut (2,0) Aldi Moser Roth Edel Vollmilch 0,99 Euro gut (2,1) Lidl Bio Organic Vollmilch Schokolade 1,29 Euro gut (2,2) Lindt Vollmilch aus Alpenvollmilch 1,59 Euro befriedigend (2,6) Magnum Classic Signature Chocolate 1,99 Euro befriedigend (2,6) Hachez Edel Vollmilch 2,29 Euro befriedigend (3,1) Godiva Milk Chocolate 5,50 Euro ausreichend (3,6)

Dieser Test zeigt also deutlich, dass eine gute Schokolade nicht viel kosten muss. Das günstigste Produkt findet sich zwar auf einem hinteren Platz, aber der Testsieger ist ganze 4,50 Euro günstiger als der Verlierer.

Vollmilch mit Abstand die beliebteste Schokoladensorte

Dass die Stiftung Warentest sich die Vollmich-Schokoladen vorgenommen hat, kommt nicht von ungefähr, denn beim Griff zur Schokolade sind die Deutschen wenig experimentierfreudig: Die beliebteste Sorte ist mit großem Abstand Vollmilch. In einer Umfrage landete diese Variante mit 47 Prozent auf Platz eins, wie der Verband der Süßwarenindustrie (BDSI) am Freitag mitteilte. Auf Platz zwei folgte demnach Nougat (29,6 Prozent), dicht gefolgt von Bitter beziehungsweise Zartbitter (28,5 Prozent) sowie weißer Schokolade (28,1 Prozent). In der Erhebung konnten die gut 1000 Teilnehmer den Angaben zufolge mehrere Lieblingssorten nennen. Jeweils rund ein Viertel der Befragten steht demnach auf Haselnuss- (25,5 Prozent) und Marzipan-Schokolade (24,2 Prozent). Dahinter folgen Schokolade mit Keks (22,3 Prozent), Traube-Nuss (14,5 Prozent), Schokolade mit Toffee- oder Karamellfüllung (12,9 Prozent) und Pfefferminz-Schokolade (12,2 Prozent). Sorten mit Gewürzen wie Chili und Pfeffer sowie Frucht- und alkoholischen Füllungen seien hingegen "nur etwas für Spezialisten", erklärte der BDSI. Dem Verband zufolge verzehrt jeder Deutsche im Durchschnitt gut neun Kilo Schokolade im Jahr. Der Wert sei "seit vielen Jahren stabil".

