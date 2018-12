Kaffeemaschinen bei Stiftung Warentest: Dieses Schnäppchen überzeugt neben Melitta, Jura und Co.

Kaffeemaschinen sind ein tolles Weihnachtsgeschenk, aber müssen Vollautomaten und Siebträgermaschinen für Espresso immer teuer sein? Stiftung Warentest hat es geprüft.

Geht bei Ihnen morgens nichts ohne Kaffee? Oder kennen Sie jemanden, der ohne das schwarze Gold nicht über den Tag kommt? Dann ist eine Kaffeemaschine doch eine tolle Geschenkidee.

Wenn Sie dafür keinen Kredit aufnehmen wollen, tut es vielleicht auch ein günstigeres Modell. Stiftung Warentest hat mittlerweile 50 verschiedene Kaffee- und Espressomaschinen unter die Lupe genommen - Vollautomaten und Siebträgermaschinen. In den Kategorien

wurden die Maschinen auf Herz und Nieren geprüft und die Urteile dürften Schnäppchenjäger freuen.

Auch interessant: Rapsöl von Aldi, Lidl und Edeka bei Stiftung Warentest - Hier lohnt sich der Kauf

Stiftung Warentest: Gute Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten haben ihren Preis

Testsieger in der Gruppe "Kaffeevollautomaten ab 2016" ist die Jura E8 Platin geworden. Das Modell kostet 925 Euro und hat das Urteil gut (1,9) erzielt. Am Gerät findet sich auch ein automatischer Milchaufschäumer. –praktisch für Cappuccino- und Latte-Macchiato-Fans. Das fast doppelt so teure Modell J6 (1.580 Euro) ist "nur" auf Platz zwei gelandet. Wem das viele zu teuer für eine Kaffeemaschine ist, der kann sich aber ruhig auf den hinteren Plätzen umschauen. Auch die Melitta Caffeo Varianza CSP hat das Testurteil gut (1,9) geschafft. Für diese Maschine müssen Sie nur 695 Euro hinblättern. Immer noch zu viel? Auch die Krups EA8108 für gerade einmal 266 Euro kann der Stiftung Warentest noch das Urteil gut (2,5) entlocken. Aber Vorsicht: Abstriche musste das Krups-Gerät vor allem bei der Handhabung und der Sicherheit hinnehmen. Das sensorische Urteil fiel allerdings gut aus.

Stiftung Warentest: Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten Sieb­träger­maschinen

Deutlich günstigere und trotzdem gut getestete Geräte finden sich unter den Siebträgermaschinen. Hier können die Tester auch ein Gerät von Lidl für gerade einmal 72,50 Euro empfehlen. Die SEM 1100 B3 erzielte das Testurteil gut (2,3). Etwas teurer und besser bewertet wurde die Krups XP3440. Das Gerät mit dem Ergebnis gut (2,2) bekommen Sie für 139 Euro.

Weiterlesen: Ihr Kaffee ist bitter? Dann haben Sie diese einfachen Fehler gemacht.

Stiftung Warentest: Espressomaschinen Vollautomaten

Auch bei den Espressomaschinen schlagen die Vollautomaten etwas teurer zu Buche. Der Testsieger von De'Longhi ist mit 570 Euro dennoch relativ günstig. Die Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB erzielte das Testurteil gut (2,3). Dafür bekommen Sie auch einen auto­matische Milch­schäumer dazu. Deutlich unter 1.000 Euro liegt noch die Moltio HD 8769 von Saeco. Das 640 Euro teure Gerät erzielte das Urteil gut (2,3). Deutlich günstiger ist nur die Piccola Premium KV 8061 von Severin für 410 Euro. Diese Maschine schaffte es noch auf gut (2,5), aber Achtung: Das sensorische Urteil und der Stromverbrauch haben das Ergebnis gedrückt.

Stiftung Warentest: Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten ab 2016 - Voll­automaten - Auszug aus den Testergebnissen

Hersteller Produkt Preis Testurteil Melitta Caffeo Varianza CSP 695 Euro gut (1,9) De'Longhi ECAM 23.466.S 515 Euro gut (2,0) Jura D6 695 Euro gut (2,2) Siemens EQ.3 s100 TI301509DE 415 Euro gut (2,2) Melitta Caffeo Solo & Milk 350 Euro gut (2,3) Krups EA8108 266 Euro gut (2,5)

Auch interessant: Schokolade bei Stiftung Warentest - Dieser Hersteller hängt Milka, Lindt und Co. ab

Stiftung Warentest: Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten ab 2016 - Sieb­träger­maschinen - Auszug aus den Testergebnissen

Hersteller Produkt Preis Testurteil De'Longhi EC 680 445 Euro gut (2,1) Krups XP3440 139 Euro gut (2,2) Lidl/Silvercrest SEM 1100 B3 72,50 Euro gut (2,3)

Stiftung Warentest: Espresso­maschinen 12/2014 - Voll­automaten - Auszug aus den Testergebnissen

Hersteller Produkt Preis Testurteil De'Longhi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB 570 Euro gut (2,3) Saeco Moltio HD 8769 640 Euro gut (2,3) Severin Piccola Premium KV 8061 410 Euro gut (2,5)

Alle 50 Testergebnisse finden Sie hier.

Lesen Sie auch: Stiftung Warentest hat auch Küchenmaschinen von KitchenAid & Co. getestet - mit erschreckenden Ergebnissen.

ante

Foto