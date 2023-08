Pfanne statt Backofen: So wird Ihre Tiefkühlpizza schön knusprig

Von: Janine Napirca

Tiefkühlpizza muss nicht zwingender Maßen im Backofen zubereitet werden. Haben Sie es schon einmal auf dem Herd versucht?

Wer energieeffizient Pizza essen möchte, sollte seine Tiefkühlpizza nicht im Backofen zubereiten. Denn um den großen Raum im Backofen zu erhitzen, benötigt es einiges an Energie. Viel stromsparender und auch schneller ist es, tiefgekühlte Pizza auf einer Herdplatte in der Pfanne anzubraten – und knuspriger schmeckt es auch.

Das brauchen Sie, um Pizza in der Pfanne zuzubereiten:

Pfanne mit Deckel

Öl

Kleines Gitter

Schritt-für-Schritt-Anleitung – So machen Sie Pfannen-Pizza:

Lassen Sie die Tiefkühlpizza vor der Zubereitung etwas antauen. Es ist also wichtig, dass Sie die Pizza rechtzeitig aus dem Gefrierfach herausnehmen. Geben Sie in eine Pfanne etwas Öl und erhitzen Sie die Herdplatte. Sobald das Öl heiß ist, können Sie die Pizza in die Pfanne legen und sie darin anbraten. Wenn der Boden schön knusprig ist, stellen Sie ein kleines Gitter in die Pfanne – beispielsweise aus der Mikrowelle oder dem Toaster – und legen Sie die Pizza darauf. Alternativ können Sie auch Dauerbackfolie verwenden. Schließen Sie die Pfanne mit dem Deckel und lassen Sie die Pizza etwa fünf Minuten garen.

Schon gewusst? Pizza lässt sich insbesondere im Sommer wunderbar auf dem Grill zubereiten.

Fun-Facts zu Pizza

Das heute so beliebte italienische Gericht hat seine Ursprünge im antiken Griechenland. Dort wurden Fladenbrote mit Olivenöl, Kräutern und Käse belegt. Schließlich entwickelte sich der belegte Brotteig in Neapel hin zur italienischen Spezialität, die sich weltweit größter Beliebtheit erfreut. So feiert man beispielsweise in den USA jährlich am 5. September zu Ehren der Speise aus Teig, Tomatensoße und Käse den National Cheese Pizza Day. Übrigens: Der Weltrekord der längsten Pizza der Welt lag zunächst bei 1,853 Kilometern und wurde in Neapel 2016 erreicht. Ein Jahr später backte man in Kalifornien auf einer Autorennstrecke eine 1,93 Kilometer lange und 7808 Kilogramm schwere Pizza und stellte somit einen neuen Guiness World Record auf.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Janine Napirca sorgfältig überprüft.