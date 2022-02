Süßkartoffelpommes selber machen: Mit diesen Tipps werden sie richtig knusprig

Von: Maria Dirschauer

Süßkartoffelpommes sind eine tolle und leckere Alternative zu üblichen Pommes. Wie Sie die Stäbchen selbst machen und extra knusprig hinbekommen, erfahren Sie hier.

Süßkartoffelpommes sind wahnsinnig beliebt – manch einer würde sie „normalen“ Pommes aus Kartoffeln sogar vorziehen. Aber wie bekommt man sie so knusprig wie im Burger*-Restaurant? Einfach klein schneiden, mit Öl und Gewürzen mischen und ab in den Backofen ist nämlich nicht die Lösung. So werden die Süßkartoffeln zwar lecker, aber eher weich und labberig. Um wirklich knusprige Süßkartoffelpommes zu bekommen, muss man ein, zwei Tricks beachten. Wir verraten Sie Ihnen!

So werden Süßkartoffelpommes richtig knusprig

Die Tricks, damit Süßkartoffeln knusprig werden, haben mit Stärke zu tun. Zunächst muss man die Stärke aus den Süßkartoffeln herausholen. Das macht man ganz einfach mit einem Wasserbad plus Essig. Das Verhältnis sollte hierbei 1:10 betragen, also zum Beispiel 100 ml Essig pro Liter Wasser. Die Essig-Wasser-Mischung zieht die Stärke aus den Süßkartoffeln. Sie sollten sie etwa 40 Minuten im Wasserbad stehen lassen. Danach werden die Süßkartoffeln gut getrocknet und Stärke wird von außen wieder hinzugefügt mit einem Teig aus Wasser und Stärkemehl. Klingt erstmal seltsam, macht aber die Knusprigkeit der Pommes aus! Von innen soll die Stärke raus aus den Süßkartoffeln, außen sorgt sie aber für ein krosses Ergebnis. Probieren Sie es aus!

Knusprige Süßkartoffelpommes selber machen

Zutaten für zwei Portionen:

2 Süßkartoffeln

1 l Wasser

100 ml Essig

3 gehäufte EL Kartoffel- oder Speisestärke

Gewürz nach Belieben, z. B. Paprikapulver, Chili, Pfeffer

ca. 50 ml Wasser

Öl zum Frittieren

So machen Sie knusprige Süßkartoffelpommes:

Zuerst schälen Sie die Süßkartoffeln und schneiden Sie in gleichmäßige Stifte. Mischen Sie das Wasser mit dem Essig in einer Schüssel und lassen Sie die Süßkartoffeln etwa 40 Minuten darin liegen, damit sie die Stärke abgeben. Dann waschen Sie die Süßkartoffelpommes unter fließendem Wasser ab, breiten sie auf einem trockenen Tuch aus und trocknen sie gründlich ab. Geben Sie die Speisestärke mit den Gewürzen Ihrer Wahl und dem Wasser in eine Schüssel und verrühren Sie alles gut. Geben Sie die Süßkartoffeln in das Stärkebad und mischen Sie gut, sodass alle Pommes bedeckt sind. Wenn Sie eine Fritteuse zuhause haben, frittieren Sie die Süßkartoffelpommes für ca. 7 Minuten im 190 °C heißen Öl. Das funktioniert auch in einem großen Topf. Danach lassen Sie die Pommes kurz abtropfen, geben sie in eine Schüssel und salzen sie nach Belieben. Alternativ backen Sie die Pommes im Backofen auf einem mit Backpapier belegten Blech bei 220 °C für 20-25 Minuten.

Zu den Süßkartoffelpommes schmeckt eine selbstgemachte Guacamole aus Avocados lecker, aber auch klassisch Ketchup oder Mayo. Guten Appetit! Auch eine Pommes-Alternative: die Yacón-Wurzel.