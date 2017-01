Tantris-Sommelier Justin Leone eröffnet eigenes Restaurant

Er ist der „Punk unter den Sommeliers“: Justin Leone, oberster Weinexperte im Münchner Sterne-Restaurant Tantris, macht sein eigenes Restaurant auf. Und: Es wird rockig!

Tweet-Anzug, Krawatte, Einstecktuch, Wuschelfrisur und Drei-Tage-Bart: Leone ist eine Marke. Der gebürtige Kanadier, der sich gerne auch mal als Amerikaner bezeichnet, liebt den großen Auftritt – selbst dann, wenn er den Gästen nur den Wein zum Essen empfiehlt.

2011 löste er die legendäre Paula Bosch ab, die 20 Jahre lang Sommelière im Tantris war, einem der besten Restaurants in Deutschland. Die noblen Gäste mussten sich erst an den jungen Wilden gewöhnen, der letztlich mit seiner Expertise überzeugen konnte. 2013 wurde er bei der Preisverleihung „Leader of the Year“ gar zum Besten seiner Zunft gewählt, zum „Sommelier des Jahres“.

Vom "Möchtegern-Rockstar" zum Weinkenner

Leone war eigentlich Musiker, ein „Möchtegern-Rockstar“, wie er sich in einem Gespräch mit unserer Zeitung einmal selbst betitelte. Doch dann veränderte ein Wein sein Leben. „Ich wollte wissen, wie es sein kann, dass ein Produkt aus Traubensaft nach nasser Erde, Fleisch und Oliven-Paté schmecken kann.“

Sein Charisma brachte Leone nun ins Fernsehen: An der Seite von Ralf Zacherl und Sybille Schönberger sitzt Leone in der Jury der Kochshow „MasterChef“, die derzeit auf dem Sender Sky 1 läuft. Nach dem Halbfinale der Sendung überraschte er mit seinen Plänen für weitere kulinarische Projekte: „Ende des Jahres werde ich mein eigenes Restaurant in München eröffnen. Barbecue, Rock n’ Roll – und geile Weine. Mehr darf ich noch nicht verraten.“

J. Ventker und A. Vodermayr