Lagern Sie Ihre Milch auch falsch im Kühlschrank?

Von: Ulrike Hanninger

In den meisten Haushalten steht die Milch in der Kühlschranktür. Ein Fehler, der dazu führt, dass das Produkt schneller seine Haltbarkeit verliert.

Milch muss, sobald sie offen ist, aufrecht gelagert werden. Außerdem hat man sie am liebsten immer griffbereit. Genau aus diesen Gründen stellen die meisten Menschen ihre Milch fälschlicherweise in die Kühlschranktür. Sie auch?

Warum es falsch ist, Milch in der Kühlschranktür zu lagern

Ob Frischmilch, Hafermilch oder laktosefreie Milch: Die Kühlschranktür ist der falsche Platz zur Lagerung. © Michael Gstettenbauer/Imago

So praktisch es auch sein mag – Milch hat in der Kühlschranktür nichts verloren. Das Gerät hat verschiedene Klimazonen und sollte entsprechend eingeräumt werden. Von allen Plätzen sind die Temperaturen in der Tür am niedrigsten. Durch das ständige Öffnen und Schließen des Kühlschranks schwanken die Temperaturen zudem kräftig.

Milch ist jedoch, wie alle Milchprodukte, empfindlich und muss bei konstant kühler Temperatur gelagert werden. Nur so bleibt sie haltbar. Laut Verbraucherzentrale liegt die optimale Aufbewahrungstemperatur bei unter acht Grad Celsius. Eine Ausnahme bildet ungeöffnete H-Milch. Diese könne auch bei Zimmertemperatur gelagert werden.

Wie lagert man Milch richtig?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) empfiehlt Verbrauchern daher, Milch, Joghurt, Sahne und Co. im mittleren Bereich des Kühlschranks aufzubewahren. Dort herrschen ideale sechs bis sieben Grad Celsius.

Übrigens: Eier, für die die meisten Kühlschränke sogar extra Halterungen in der Tür haben, sollten ebenfalls im Milch-Fach aufbewahrt werden. Auch sie halten länger, wenn es gleichmäßig kalt ist. Einzig Butter, die man beim Backen und Braten auch durch Öl ersetzen kann, profitiert von der Wärme in der Türe: Sie macht sie streichzart. Das große Fach unten bleibt angebrochenen Getränken wie Saft, Wasser oder Limonade vorbehalten.

Wie lange ist Milch im Kühlschrank haltbar?

Wie lange Kuhmilch haltbar ist, hängt von der Art ab. Und davon, ob die Flasche oder Tüte bereits geöffnet ist. Genaue Auskunft gibt das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), ein paar Richtwerte liefert die Verbraucherzentrale:

Frischmilch ungeöffnet 7 bis 10 Tage Frischmilch geöffnet max. 5 Tage ESL-Milch ungeöffnet max. 3 Wochen ESL-Milch geöffnet max. 5 Tage H-Milch ungeöffnet 3 bis 6 Monate H-Milch geöffnet max. 4 Tage

Pflanzliche Milch aus Soja, Hafer oder Ähnlichem ist in der Regel länger haltbar. Gleiches gilt für laktosefreie Milch, die jedoch nicht für jeden geeignet ist. Auch diese Varianten sollte im mittleren Fach des Kühlschranks und nicht in der Tür gelagert werden.