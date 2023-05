Neuer Verschluss an Milchpackungen: Was soll er eigentlich bringen?

Stichtag 3. Juli 2024 – aber es beginnt schon jetzt

Von Anna Heyers schließen

Zählen Sie auch zu den Menschen, die in letzter Zeit Milch gekauft haben und sich den Deckel ganz genau ansehen mussten? Denn immer mehr Hersteller rüsten auf die sogenannten Tethered Caps um.

Haben Sie auch in letzter Zeit bemerkt, dass bei immer mehr Tetra-Paks, insbesondere bei Milchverpackungen, der Drehverschluss nicht mehr abnehmbar ist? Dies hat einen bestimmten Grund: Die EU-Richtlinie zum „Einweg-Plastikverbot“ (Einwegkunststoff-Richtlinie 2019/904) verbietet die Verwendung bestimmter Arten von Einwegplastik und dieser Drehverschluss fällt genau in diese Kategorie.

Tethered Caps – warum der neue Verschluss an Milchpackungen?

Die Europäische Union (EU) hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 mehr Plastik dem Recycling zuzuführen und plant hierfür zahlreiche Maßnahmen. Eine dieser Maßnahmen betrifft die Deckel von Plastikflaschen und Tetra-Paks. Zukünftig müssen diese an der Flasche befestigt bleiben, da gerade Schraubdeckel oft weggeworfen werden (oder verloren gehen) und in der Natur oder im Meer landen, anstatt im Plastikmüll. So hat man laut Verbraucherzentrale beispielsweise „bei Untersuchungen an der Nordsee etliche solcher Deckel gefunden, mehr als 40 zum Beispiel auf etwa 100 Metern Strand.“ Weiter schreibt das Verbraucherportal, dass sich zumindest diese Art von Müll eindämmen lassen könnte, denn: „Was festhängt, fliegt nicht in der Gegend herum.“

Brand, Mürbe, Hefe und mehr – die zehn bekanntesten Teigarten im Überblick Brand, Mürbe, Hefe und mehr – die zehn bekanntesten Teigarten im Überblick

Wann gehts offiziell los mit den Tethered Caps?

Stichtag für die an der Verpackung befestigten Deckel, die sogenannten Tethered Caps, ist der 3. Juli 2024. Die ersten Unternehmen haben aber schon entsprechend umgebaut und mit der Produktion angefangen. Dazu gehören zum Beispiel einige Produkte der Coca-Cola Company, Molkereien wie Berchtesgadener Land oder Landliebe sowie Safthersteller wie Beckers Bester.

+ Bald Alltag für Verbraucher: Verschlusskappen, die fest mit dem Tetra-Pak oder der Flasche verbunden bleiben (Tethered Caps, s. Foto). Stichtag ist eigentlich der 3. Juli 2024, erste Unternehmen stellen aber schon davor um. © Weingartner-Foto/Imago

Kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen Saft, Nektar und Fruchtsaftgetränk?

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Tethered Caps sorgen im Netz für Diskussionen

Auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen sorgen die Tethered Caps für jede Menge Streitpotenzial. So findet man etwa bei Twitter unter dem Suchbegriff #tetheredcaps Kommentare wie folgende:

„Mich stören die #tetheredcaps nicht. Am Anfang war ich etwas irritiert, aber jetzt fällt mir der Deckel der Flasche nicht mehr auf den Boden 😆“

„Ich mag keine #PET-Flaschen mit #VerbundenenDeckel #TetheredCaps […]. Sie hängen dumm rum, drücken gegen die Nase, stören … Sie sind ab 2024 in #Europa #EU Pflicht. Vermutlich nutze ich meine Kraft und reiße sie ab. Ich schraube die Flaschen eh immer zu!“

„Die wütenden Tweets zu den #tetheredcaps sind wirklich das lustigste seit langem. Von Augen ausstechen bis Seitenschneider einstecken ist alles dabei. Und natürlich DIE GRÜNEN! 😂 Danke EU, für dieses Content-Feuerwerk über Flaschendeckel.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Weingartner-Foto/Imago