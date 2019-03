Geprellte Thermomix-Kunden wüten gegen TM6: Droht Vorwerk die Mega-Klage?

Für Thermomix-Fans gab es am Freitag eine Überraschung. Das Unternehmen kündigte aus dem Nichts ein neues Modell an. Der Thermomix TM6 sorgt jetzt für Ärger.

In einem Video auf Facebook beschreibt Vorwerk den TM6 als "den besten Thermomix aller Zeiten". Was aber eigentlich ein Grund zum Jubeln sein sollte, löst in der Thermomix-Gemeinde blankes Entsetzen aus.

Vorwerk kündigt TM6 an: TM5-Kunden fühlen sich geprellt

Vor dem TM5 gab es zwischen den einzelnen Modellen durchschnittlich 10 Jahre Pause, zwischen TM5 und TM6 liegen nun gerade einmal fünf Jahre. Dementsprechend überraschend kam die Nachricht am Freitag selbst für eingefleischte Fans. Kunden, die sich gerade erst den TM5 geleistet haben, sind dementsprechend außer sich: "Wir haben erst im Februar gekauft und müssen nun hinnehmen, dass ein Großteil des Wertes einfach über Nacht abgeschrieben wurde. Wenn man neue Modelle einführt, dann mit ausreichender Ankündigung und entsprechenden Rabatten für die Altversion. So eine Frechheit…"

Auf Facebook häufen sich die Beschwerden von Käufern, die gezielt bei ihrer Thermomix-Repräsentantin nachgefragt hatten, ob demnächst ein neues Modell auf den Markt kommen würde, wie bei dieser Frau: "Fühle mich auch total betrogen. Habe bei meiner Bestellung Ende Dezember 2018 ebenfalls explizit danach gefragt, ob bald ein Nachfolgemodell herauskommt, was ebenfalls verneint wurde. Angeblich würde das noch Jahre dauern..." Haben die Vorwerk-Angestellten die Kunden etwa mit Absicht im Dunkeln gelassen?

Vorwerk bemüht sich, diese aus der Schusslinie zu nehmen. "Die Repräsentantinnen waren über die Einführung des neuen Thermomix® TM6 nicht informiert, genauso wie unser gesamtes Verkaufspersonal", gibt das Unternehmen auf Facebook zu. Ein Umstand, der Vorwerk nun Ärger einbringen könnte.

TM6 kommt ohne Ankündigung - Kunden wollen klagen

Einige wütende Kunden wollen eine Musterfeststellungsklage einreichen. Das Portal "Der Westen" zitiert aus einer eigens dafür eingerichteten Facebook-Gruppe:

"Liebe 'ehemaligen' Thermomix-Freunde. Vielen von euch ging es sicherlich ähnlich. Erst Weihnachten oder Februar 2019 einen TM5 für 1.400 Euro gekauft und auf die Berater vertraut: 'Da kommt lange kein neuer TM6 - der bleibt wertstabil'. Doch dann, plötzlich am 9.3. ohne jegliche Ankündigung kommt der TM6 schon zum April. Die alten Geräte somit mit einer direkten Abschreibung von. min. 700 Euro, aufgrund des plötzlichen Wertverlustes. Vorwerk gibt an, dass Vertriebler bewusst nicht informiert wurden. Damit steht fest, dass die Kunden nicht informiert wurden, obwohl Vorwerk schon länger über die Einführung wusste. Das hat den Anschein von absichtlicher Irreführung. Wir geschädigten Kunden sollten uns daher wehren. Was haltet ihr von einer Sammel(Muster-)feststellungsklage? Die Möglichkeit zur Musterfestellungsklage gibt es erst seit November 2018 - das hatte Vorwerk wohl noch nicht auf dem Schirm?!"

Vorwerk bietet Wechselkonditionen für TM5-Kunden an

Vorwerk versucht derweil zu schlichten: "Hallo zusammen, wir verstehen die große Aufregung, habt bitte ein wenig Geduld. Alle betroffenen Kunden werden in den nächsten Tagen schriftlich kontaktiert", schreibt das Unternehmen auf Facebook. In einer weiteren Antwort bestätigt es, dass die beiden Modelle im März parallel zu erwerben sind. Wer zwischen dem 20. Februar und 8. März einen TM5 bestellt habe, bekomme ein individuelles Wechselangebot für den neuen TM6.

Neuer Thermomix TM6 kommt mit lang ersehnter Funktion

Sie haben trotzdem noch Interesse? Der neue TM6 kann ab dem 11. März 2019 bestellt werden und wird ab April in Deutschland ausgeliefert. Er kostet stolze 1.359 Euro und soll einige lang ersehnte Funktionen bieten, allen voran den Anbrat-Modus. Dazu kommen eine Sous-Vide-Funktion, ein Slow-Cooking-Modus und noch einige andere Neuerungen.

Wie sich das neue Modell gerade zu Beginn schlägt, muss sich allerdings noch zeigen. Der TM5 hatte mit teils erheblichen technischen Anlaufschwierigkeiten, wie undichten Deckeln, zu kämpfen. Solche Rückschläge könnten in der eh schon aufgeheizten Stimmung der Thermomix-Gemeinde wohl der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.

