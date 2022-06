Neu arrangieren und hinzufügen: So schmeckt die Tiefkühlpizza noch besser

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Wenn es mal schnell gehen muss, dann ist sie der Renner – die Tiefkühlpizza. Mit wenigen Handgriffen können Sie die aufpeppen. Wie das geht, lesen Sie hier.

Die einen schwören auf sie und andere meiden sie, die Rede ist von der Tiefkühlpizza. Mit wenigen Handgriffen können Sie ihre Pizza aufpeppen und aus dem Fertigprodukt das Beste herausholen. Egal, ob sie den Belag nur anders platzieren, schnell noch etwas hinzufügen oder das Backen im Ofen verändern – aus einer langweiligen Tiefkühlpizza wird schnell ein neues Fertig-Pizza-Gefühl.

Tiefkühlpizza: Von der Produktionshalle in den Pizzakarton

Die Herstellung verläuft in Massenproduktion – das Vermengen der Zutaten für den Teig, das Kneten und schließlich das Ausrollen der Fladen. Dann kommt die Tomatensauce und das erste Vorbacken. Kurz danach wird die Pizza heruntergekühlt, der Belag wird verteilt und die Pizza auf -18 Grad schockgefroren, so sollen alle Nährstoffe und vor allem der Geschmack erhalten bleiben. Dann irgendwann wird die Pizza eingeschweißt und in Kartons verpackt.

Wenn Sie als Kundin oder Kunde die Tiefkühlpizza zuhause haben, dann kann es sich aber doch anbieten, dass Sie die ein bisschen optimieren, um einen noch besseren Geschmack und den höchsten Komfort herauszuholen. Dabei entscheiden manchmal echte Feinheiten. Eine Theorie in der Kunst der Tiefkühlpizzen besagt zum Beispiel, dass in Pfannen gebackene Pizzen wie vom Italiener schmecken. Der Boden soll dabei knusprig werden und der Käse perfekt zerlaufen.

Tiefkühlpizzen können Sie einfach aufpeppen. Sei es mit Gemüse, Fleisch, Öl oder frischen Kräutern. (Symbolbild) © Bernd Juergens/imago

Für Eilige: So peppen Sie die Tiefkühlpizza auf

Kleine Sache, große Wirkung: Einige Menschen schwören darauf, den Belag auf der Tiefkühlpizza neu zu arrangieren. So sorgen Sie dafür, dass z. B. jedes Pizzastück mit ihrem Lieblingsbelag belegt ist. Ein passender Nebeneffekt, Sie können die Pizza auch sauberer in Stücke teilen.

Einige Menschen schwören darauf, den Belag auf der Tiefkühlpizza neu zu arrangieren. So sorgen Sie dafür, dass z. B. jedes Pizzastück mit ihrem Lieblingsbelag belegt ist. Ein passender Nebeneffekt, Sie können die Pizza auch sauberer in Stücke teilen. Haben Sie auf jeden Fall daheim: Wasser — mit Wasserdampf bekommen Sie einen fluffigen Teig, auch bei einer Tiefkühlpizza. Den Tipp kommt von einer Userin des Portals Frag-mutti.de. Stellen Sie dazu einfach ein tiefes Backblech oder eine Fettpfanne ganz unten in den Backofen und heizen Sie diesen vor. Dann wird die Pizza nach Anleitung gebacken. Die Userin verspricht, dass der Teig lockerer wird und auch die Tomatensauce soll aromatischer werden.

Upgrade für die Tiefkühlpizza: Für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker

Vor dem Backen: Peppen Sie Ihre Tiefkühlpizza mit Belag Ihrer Wahl auf. Es bieten sich zum Beispiel Cocktailtomaten an. Schneiden Sie einfach ein paar kleine Tomaten durch und legen Sie diese auf die Pizza.

Peppen Sie Ihre Tiefkühlpizza mit Belag Ihrer Wahl auf. Es bieten sich zum Beispiel Cocktailtomaten an. Schneiden Sie einfach ein paar kleine Tomaten durch und legen Sie diese auf die Pizza. Gemüse für extra Aroma: Vorgekocht oder roh, frisches Gemüse auf der Tiefkühlpizza macht die Pizza frischer. Paprika, Zucchini oder Pilze sind gängige Zutaten dafür.

Vorgekocht oder roh, frisches Gemüse auf der Tiefkühlpizza macht die Pizza frischer. Paprika, Zucchini oder Pilze sind gängige Zutaten dafür. Nach dem Backen: Träufeln Sie ein paar Spritzer Olivenöl auf die Pizza. Wenn Sie es schärfer mögen, dann können Sie auch spezielles Chiliöl verwenden.

Träufeln Sie ein paar Spritzer Olivenöl auf die Pizza. Wenn Sie es schärfer mögen, dann können Sie auch spezielles Chiliöl verwenden. Räucherlachs: Zum Beispiel eine Spinatpizza können Sie so leicht aufpeppen. Lachs in Scheiben schneiden, wer mag noch einige Kleckse Crème fraîche hinzugeben und ab in den Ofen. Optional kann nach dem Backen noch frischer Dill auf die Pizza gegeben werden.

Zum Beispiel eine Spinatpizza können Sie so leicht aufpeppen. Lachs in Scheiben schneiden, wer mag noch einige Kleckse Crème fraîche hinzugeben und ab in den Ofen. Optional kann nach dem Backen noch frischer Dill auf die Pizza gegeben werden. Geht immer: Streuen Sie mehr geriebenen Käse (nach Wahl) auf die Pizza.

Wenn Sie den Backvorgang der Tiefkühlpizza optimieren möchten, haben Nutzerinnen und Nutzer verschiedenster Portale Tipps und Anregungen dafür vorgesehen. Ein Nutzer auf Reddit empfiehlt zum Beispiel, die Tiefkühlpizza komplett auftauen zu lassen, bevor diese in den Ofen kommt. (cbl)