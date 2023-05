So landet altbackenes nicht mehr im Müll

Jo Semola gehört zu Deutschlands erfolgreichsten TikTokern. Auf seinen diversen Social-Media-Kanälen teilt er Tipps und Rezepte rund ums Brot – und macht so zahlreiche Menschen zu angehenden Back-Profis.

„Hi, ich bin Jo und backe Brot“, in so gut wie jedem Video von Jo Semola fällt früher oder später dieser Satz. Ein Erkennungszeichen – und eine Wahrheit. Den Jo zeigt auf seinen Kanälen bei TikTok, Instagram oder im Food-Netzwerk Starcook immer wieder Rezepte zum Nachbacken. Eines der beliebtesten, besonders jetzt wo die Grillsaison vor der Tür steht, ist sein Rezept für Zwiebel-Kartoffel-Foccaccia.

Jo lebt in Köln und traf in den letzten Jahren, eine für ihn wichtige Entscheidung: Sich jetzt ganz und gar seiner Leidenschaft, dem Brot backen, zu widmen. „Ich hab versucht und bin gescheitert, habe ausprobiert, nachgebacken, verbessert und verfeinert“, schreibt Jo auf seiner Homepage. „Irgendwann entschied ich mich dann dazu, meinen Prozess in Videos festzuhalten, die erstaunlich schnell zum Erfolg wurden.“ Und zu was für einem: Allein auf Instagram hat er mehr als 266.000 Follower, auf TikTok fast 740.000.

Egal, ob Brötchen, Baguette oder Brot – mit Jos Tipp wird das Backwerk wieder richtig schön knusprig und muss nicht im Müll landen.

Aus alt wird knackig: TikTok-Bäcker kennt den besten Hack für altes Brot

Aber Jo möchte nicht nur seine Rezepte teilen, sondern auch seine Tipps. Welches Mehl für welches Brot geeignet ist, etwa oder wie man Brot einfriert, ohne dass es an Frische verliert. Mit fast 144.000 Likes auf TikTok ist ein besonders beliebter Hack der, wie man altes Brot wieder knackfrisch bekommt.

@jo.semola Altes Brot wieder frisch machen ✌️ einfach altes Brot kurz komplett unter den Wasserhahn halten und dann 10-15 Min ohne Vorheizen bei 180 Grad Heissluft backen. So trocknet das Brot wieder aber die Kruste bleibt knusprig. ♬ Originalton - JO SEMOLA

Der Trick an sich ins ganz einfach, und funktioniert nicht nur wie von ihm gezeigt mit Baguette, sondern auch mit Brötchen und anderen Brotsorten: Man nimmt das Brot, und lässt großzügig Wasser darüber laufen. Es sollte richtig nass sein. Dann kommt es in den nicht vorgeheizten Ofen auf ein Backrost (ohne Backpapier). Der Ofen wird auf 180 Grad Celsius gestellt und nach 15 Minuten ist das Brot wieder weich und wirkt wie frisch vom Bäcker.

Einfacher Tipp gegen Lebensmittelverschwendung

In den Kommentaren gibt es für den Video-Clip nicht nur Komplimente, sondern auch noch ein paar Alternativen – die Jo bei nächster Gelegenheit wohl ebenfalls mal ausprobieren und auf Wahrheitsgehalt testen wird. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare:

„Oder man schneidet es einfach dünn auf, da drauf ein bisschen Öl und Gewürze und du hast Brotchips … oder machst Semmelbrösel draus“

„Wichtig ist zu sagen, das geht nur einmal, danach kannst du es endgültig als Türstopper benutzen.😁😅“

„Den Trick kenne ich schon seit Jahren, hat mir schon so oft geholfen 😁“

„Hast du es mal mit Milch ausprobiert? Finde ich bei Brötchen geil“

„Einfach in die Mikrowelle mit einem Glas Wasser – geht viel schneller“

„Mein Opa, seit über 50 Jahren Bäckermeister: Altes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart“

