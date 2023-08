Fettfreie Täuschung? Arzt deckt auf, warum Heißluftfritteusen nicht so gesund sind, wie man denkt

Von: Janine Napirca

Sind Speisen aus einer Heißluftfritteuse doch nicht so gesund wie angenommen? Ein Arzt weiß Rat.

Wer isst nicht gerne knusprige Pommes? Sie brauchen dafür aber nicht unbedingt eine normale Fritteuse. Eine Heißluftfritteuse gart Gemüse und Fleisch mithilfe der darin enthaltenen heißen Luft. So werden Ihre Speisen schön knusprig und perfekt gebräunt, ohne dass Sie viel Öl zum Frittieren verwenden müssen. Das kommt auch Menschen, die sich kalorienarm ernähren möchten, zugute. Aber auch leichte Speisen wie zum Beispiel Erdbeer-Spargel-Salat helfen beim Abnehmen und liegen im Sommer nicht so schwer im Magen.

Welche gesundheitlichen Vorteile haben Heißluftfritteusen gegenüber herkömmlichen Fritteusen?

In einer Heißluftfritteuse zubereitete Speisen sind wesentlich weniger ölgetränkt als Lebensmittel, die in herkömmlichen Fritteusen frittiert werden. © Wirestock/Imago

Heißluftfritteusen brauchen weniger Energie als ein herkömmlicher Herd, weswegen man sie gerne aus finanziellen Gründen verwendet. Aber auch in Sachen Gesundheit punktet das Küchengerät: Anders als herkömmliche Fritteusen kommen Heißluftfritteusen mit viel weniger Fett aus, was die damit zubereiteten Speisen wesentlich gesünder macht. In einem TikTok-Video hat sich nun Dr. Karan Rajan, ein Arzt des Nationalen Gesundheitsdienstes im Vereinigten Königreich, zu Wort gemeldet und erklärt, wann die Verwendung von Heißluftfritteusen gesundheitsschädlich sein kann.

Wie antihaftbeschichtete Pfannen sind auch Heißluftfritteusen mit sogenanntem Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) überzogen. In der Krebsforschung werden diese Chemikalien mit Krebsarten wie beispielsweise Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen-, Kehlkopf- und Brustkrebs in Verbindung gebracht. Der Mediziner gibt in seinem TikTok-Video jedoch Entwarnung: „Solange Sie nicht vorhaben, Ihre Heißluftfritteuse zu essen, ist alles in Ordnung.“

Experten-Tipps für die richtige Nutzung von Heißluftfritteusen

Verwenden Sie Kochutensilien aus Holz oder Silikon, um Lebensmittel in Ihre Heißluftfritteuse hineinzulegen und/oder herauszuholen. Vermeiden Sie generell Kratzer und andere Beschädigungen an der Antihaftbeschichtung Ihrer Heißluftfritteuse, damit keine gesundheitsschädlichen Chemikalien ins Essen gelangen. Reinigen Sie Ihre Heißluftfritteuse nicht mit aggressiven Scheuermitteln. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen: Verwenden Sie Heißluftfritteusen aus Keramik oder Edelstahl.