„Toller Trick“ soll Kohlensäure in der Plastikflasche erhalten

Auf TikTok trendet ein Video von der Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“, das einen Tipp verrät, wie Kohlensäure in geöffneten Getränken länger erhalten bleibt.

Gerade an heißen Sommertagen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Um den Durst zu löschen, greifen viele Menschen zu herkömmlichem Leitungswasser, wohingegen andere Mineralwasser mit Kohlensäure präferieren. Ist eine Flasche allerdings länger geöffnet, schmeckt das Wasser mit der Zeit immer weniger spritzig. Ein genialer Trick aus einer TV-Sendung soll helfen, die Kohlensäure länger beizubehalten.

„Wer weiß denn sowas?“: Genialer Trick soll verhindern, dass Kohlensäure zu schnell entweicht

In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ treten prominente Gäste gegen einen der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoecker und Elton gegeneinander an. Auf dem TikTok-Kanal wurde nun ein genialer Trick veröffentlicht, wie Sie kohlensäurehaltige Getränke wie beispielsweise Mineralwasser davor bewahren, Sprudel zu verlieren.

Wenn Sie Mineralwasserflaschen öffnen, ist es ganz normal, dass die Kohlensäure mit der Zeit verloren geht. Denn die in Getränken enthaltene Kohlensäure – sei es bei Wasser, Cola oder auch Sekt – geht, wenn die Flaschen geöffnet werden, eine Verbindung mit dem vorhandenen Luftraum ein. So verflüchtigt sich die Kohlensäure. Ein einfacher Trick soll helfen, dass das nicht so schnell passiert.

Anleitung: So verhindern Sie, dass Kohlensäure aus Plastikflaschen zu schnell entweicht

Öffnen Sie die Flasche und trinken Sie daraus. Drücken Sie dann noch während die Flasche geöffnet ist den Flaschenhals zusammen und verschließen Sie die Plastikflasche wieder. Jetzt hat die Kohlensäure in der PET-Flasche viel weniger Platz, um nach oben in den Luftraum zu entweichen und Sie haben länger Freude an spritzigen Getränken.

Bei der TikTok-Community kommt der Trick gut an

Die Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich auf TikTok begeistert von dem Ratschlag, um die Kohlensäure in geöffneten Getränken zu erhalten. So schreibt ein User: „Danke, endlich einmal etwas Hilfreiches“ und eine weitere TikTokerin ergänzt „Toller Trick“, wobei sie sich gleichzeitig etwas sorgt, die Pfandautomaten könnten sich dann weigern, die zerdrückten Plastikflaschen anzunehmen. Weitere nützliche Tipps aus der Küche gefällig? Wann man dunkelgelb verfärbte Butter noch essen kann, lesen Sie hier – oder wollen Sie wissen, wie man Getränke zu Hause oder für unterwegs schnell kühlt?

Funfacts zu Mineralwasser

Da Mineralwasser durch natürliche Quellen entsteht, enthält es von Natur aus Mineralien und Spurenelemente, wie zum Beispiel Kalzium, Magnesium oder Natrium. Je nachdem, aus welcher Quelle das Wasser stammt, kann es unterschiedlich schmecken. Denn sowohl die enthaltenen Mineralien als auch das jeweilige Verhältnis zueinander können variieren.

