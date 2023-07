Rührei-Revolution: Fünf einfache Tipps, die den Unterschied machen

Von: Eva Lipka

Vom Ei zum Genuss: Mit fünf einfachen Kniffen wird das Rührei zum kulinarischen Höhepunkt auf dem Frühstückstisch.

Eier sind so eine Sache. Sie sind die unscheinbaren Stars in der Kulinarik, die ihre Bühne in Küchen weltweit finden. Ihre Zubereitungsweisen sind ebenso vielfältig wie die Aromen, die sie entfalten können. Gekocht, im Eiersalat, gebraten, auf dem Strammen Max, pochiert, wie bei Eggs Benedict, als Omelette oder in der Pfanne gerührt? In dieser Hinsicht hat jeder Mensch seine persönlichen Präferenzen.

Beim nächsten Frühstück ist das Rührei an der Reihe. Klar, Eier aufschlagen, verquirlen und in die Pfanne hauen, kann jeder. Aber wer hat schon Lust auf ein trockenes, langweiliges Rührei, das eher an Gummimatte als an himmlischen Frühstücksgenuss erinnert?

Um dieses Dilemma zu vermeiden und in die Liga der Rührei-Gourmets aufzusteigen, gibt es ein paar simple Tricks, die das bescheidene Ei in eine kulinarische Offenbarung verwandeln können. Von der richtigen Rührtechnik bis hin zu kleinen, geheimen Zutaten – diese fünf Hacks für das perfekte Rührei haben es in sich und könnten aus jedem noch so unbedarften Hobbykoch einen echten Eierkünstler machen. Also, auf die Schneebesen, fertig, los!



Aber das ist nur der Anfang. Wer denkt, dass das Rührei schon eine Kunst für sich ist, der sollte einmal einen Blick auf die fünf Hacks für das perfekt pochierte Ei werfen. Denn auch hier gibt es allerhand Tricks und Kniffe zu entdecken, die das Ei-Universum auf den Kopf stellen können.

Tipp 1 für das perfekte Rührei: Ordentlich rühren

Beim Verquirlen wird Luft unter das Rührei gehoben, damit es am Ende fluffiger ist und leichter schmeckt. (Symbolbild) © Cavan Images/IMAGO

Dass das Rührei Rührei heißt, ist natürlich kein Zufall. Denn das Rühren der Eier bevor sie in die Pfanne kommen, sorgt dafür, dass Luft unter die Eiermasse gehoben wird. Das führt dazu, dass die Konsistenz im Ergebnis super fluffig ist. Deswegen nicht zu schnell schlapp machen und alles ordentlich mit einer Gabel oder einem Schneebesen verquirlen.

Tipp 2: Butter statt Öl

Butter verleiht dem Rührei einen reichhaltigen und cremigen Geschmack. Durch das buttrige Aroma und den höheren Fettanteil wird der gerührten Eimasse eine zusätzliche Geschmacksdimension verliehen. Einfach Tasty Tipp: Für das i-Tüpfelchen an Cremigkeit, kann man während des Garprozesses ebenfalls noch ein kaltes Stück Butter zum Rührei hinzufügen.

Tipp 3: Die richtige Temperatur

Ein Rührei sollte immer in einem warmen Bett aus Butter liegen und nie zu stark erhitzt werden. Der passende Merkspruch dazu lautet: Low and slow. Das Ei sollte dementsprechend auf einer niedrigen Temperatur zubereitet werden, damit es nicht austrocknet, während die Eimasse mit einem Holzkochlöffel langsam zur Mitte der Pfanne geschoben wird.

Tipp 4: Eiskaltes Wasser hinzugeben

In Punkt 2 wurde bereits der Trick mit der kalten Butter offenbart. Für diejenigen, die keine Butter übrig haben, gibt es eine ähnliche Lösung. Denn ein weiterer Hack, mit dem man ein fluffiges, leichtes Ei zubereiten kann, beginnt mit dem Schmelzen von einigen Eiswürfeln. Nachdem die Eier verquirlt wurden, einfach in die Pfanne geben und wie gewohnt rühren. Sobald das Ei ein wenig stockt, einige Tropfen eiskaltes Wasser hinzufügen. Das wirkt Wunder, denn auf diese Weise bleibt die Oberfläche schön feucht, obwohl das Rührei bereits durchgegart ist.

Tipp 5: Die richtigen Zugaben

Um ein fluffiges und cremiges Rührei zuzubereiten, gibt es einige Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. © Westend61/Imago

Welche Zutaten außer den Eiern in der Pfanne landen, spielt eine sehr große Rolle. Je nach persönlichen Vorlieben und kulturellen Traditionen können Rühreier mit verschiedenen Zutaten und Gewürzen verfeinert werden. Sie sind der Geschmacksträger für Aromen über die Grenzen der Länder und Vorstellungen hinweg. Rezepte für Rühreier-Variationen aus der ganzen Welt, von Menemen bis zu goanischem Rührei, findet man bei Einfach Tasty.



Mit diesen Ratschlägen steht dem perfekten Rührei nichts mehr im Weg. Einfach Tasty wünscht einen guten und nahrhaften Start in den Tag!



