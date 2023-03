Beliebter Schokolade droht Änderung – Gesetzgeber zieht die Reißleine

Von: Karolin Stevelmans

Schweizer Schokolade ist weltbekannt. Um den Ruf der „Marke Schweiz“ zu bewahren, muss eine bekannte Süßigkeit jetzt seine Verpackung ändern.

Dortmund – Ein beliebter Kauf im Duty-Free-Shop am Flughafen ist die in gold-glänzender Verpackung umhüllte Toblerone. Der Schweizer Schokoriegel muss seine Verpackung allerdings künftig ändern. Der Grund dafür ist ein Gesetz in der Schweiz.

Schokoladen-Marke muss Verpackung ändern – Toblerone bald ohne zwei seiner Markenzeichen

Die Toblerone ist eine Schokoladen-Marke aus der Schweiz. Dort wird sie auch traditionell hergestellt – bis jetzt zumindest. Denn künftig soll der dreieckige Schokoriegel auch in der Slowakei produziert werden. Das hat Folgen für die Verpackung, wie RUHR24 berichtet.

Denn auf der klassischen Toblerone-Verpackung ist neben einer Schweizer Flagge das Matterhorn zu sehen, der höchste Berg der Alpen. Beide Symbole gelten als Wahrzeichen des Landes und dürfen laut des sogenannten „Swissness“-Gesetz nur abgebildet werden, wenn die Produkte größtenteils in der Schweiz hergestellt werden.

Für die Mandel-Honig-Schokolade bedeutet das ein neues Design. Davon betroffen sind allerdings nur die Tobleronen in 35- und 50-Gramm-Packungen, wie das ZDF berichtet. Sie sollen in Zukunft in der slowakischen Hauptstadt Bratislava hergestellt werden. Die traditionelle Toblerone in der 100-Gramm-Packung wird weiterhin in Bern (Schweiz) produziert.

Toblerone verändert Verpackung: Matterhorn und Flagge verschwinden – neues Logo kommt

Laut der Markensprecherin ändere sich das Aussehen der Verpackung nur geringfügig. Ein neues und modernisiertes Berg-Logo soll sich mit der geometrischen Form der dreieckigen Schokolade decken.

Das Matterhorn auf der Toblerone-Verpackung soll künftig verschwinden. © YAY Images/Manfred Segerer/Imago

Das „Swissness“-Gesetz soll mit diesen Vorgaben die „Marke Schweiz“ schützen. Lebensmittel müssen für die Verwendung schweizerischer Herkunftsangaben Rohstoffe enthalten, die mindestens zu 80 Prozent aus der Schweiz stammen, bei Milchprodukten sogar 100 Prozent. Zudem müssen die wesentlichen Herstellungsprozesse ebenfalls im Inland erfolgen.

Übrigens: Auf der Verpackung ist in der Abbildung des Matterhorns auch ein Bär zu sehen. Im Schatten des mit Schnee bedeckten Berggipfels erkennt man die Umrisse des Berner Bärs.

Toblerone muss aufgrund schweizerischem Gesetz Verpackung ändern: „Doesn‘t matterhorn“

Im Netz reagieren hunderte Facebook-Nutzer auf die neuen Verpackungsänderungen. Viele scheint der Wegfall der traditionellen Schweizer Symbole nicht zu stören. Kommentare wie „Die Verpackung ist mir egal, solange der Inhalt gleich bleibt“ oder „Doesn‘t matterhorn“ zeigen unter dem entsprechenden Facebook-Beitrag der FAZ, dass es Verbrauchern vor allem auf den Inhalt der Süßigkeit ankommt.

Andere hinterfragen das Schweizer Gesetz zum Markenerhalt grundsätzlich. Ein User schreibt: „Dann gibt es keine Schweizer Schokolade mehr oder? Ich kenne zumindest keine Schweizer Kakaoplantagen“ und spielt damit auf die Herstellungsvorgaben des Gesetzes an.