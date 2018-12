Toblerone ist jetzt "halal"? Darum wurde die Änderung geheim gehalten

Toblerone möchte niemanden von seiner berühmten Schokolade ausschließen. Deshalb hat das Unternehmen nun einen großen Schritt gewagt: Die Rezeptur ist nun "halal".

Die Schweizer Schokolade Toblerone genießt Kultstatus. Jeder kennt die markante Form, die an die Schweizer Bergwelt erinnern soll. Die Schokolade wird nur in einer einzigen Fabrik in Bern hergestellt und hier gab es eine stille, aber entscheidende Veränderung.

Toblerone-Schokolade nun "halal"

Damit auch Muslime Toblerone genießen können, wird die Schokolade nun "halal" hergestellt. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Überraschend ist dabei, dass dies schon länger der Fall ist. Bereits seit April erfolge die Herstellung nach dem islamischen Reinheitsgebot, so eine Sprecherin laut Blick.de. Die Produktionsstätte in Bern sei entsprechend zertifiziert worden, die Rezeptur sei aber unverändert geblieben.

Warum wurde erst jetzt bekannt, dass Toblerone "halal" ist?

Laut Blick.de ist das Thema "halal" in der Schweiz politisch stark aufgeladen. Unternehmen, die offen mit der speziellen Produktionsweise werben, würden häufig mit Boykotten bedroht - ein ärgerliches Phänomen, das besonders in den sozialen Netzwerken zum Tragen kommt. Auch Mondelez hat scheinbar Umsatzeinbußen befürchtet und die Produktionsumstellung deshalb bisher nicht öffentlich kommuniziert oder gar einen Hinweis auf die Verpackung der Toblerone drucken lassen.

Was bedeutet "halal"?

Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort "halal" "zulässig" oder "erlaubt" und bezeichnet alle Dinge und Handlungen, die mit dem islamischen Recht konformsind. Das Gegenteil, also "verboten", wird als "haram" bezeichnet. In Bezug auf Lebensmittel richtet sich die Bewertung nach dem Koran und der Sunna. Grundsätzlich sind alle Speisen erlaubt, die nicht ausdrücklich verboten sind. Hierbei handelt es sich vor allem um Schweinefleisch und Produkte, die Schwein enthalten, nicht regelkonform geschlachtete Tiere, Blut sowie Rauschmittel, wie Alkohol.

Um sicherzustellen, dass ein Lebensmittel "halal" ist, kann die Produktion von sachkundigen Muslimen geprüft und zertifiziert werden. Diesen kostenpflichtigen Service bieten verschiedene Zertifizierungsunternehmen an. Der Toblerone-Hersteller Mondelez begründet die Umstellung und Zertifizierung der Produktion damit, dass Toblerone zu 97 Prozent in den Export geht. Weltweit steige die Nachfrage nach Halal-Produkten.

