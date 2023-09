Tomaten einfrieren: Geht das überhaupt?

Tomaten sind gesund, lecker und unheimlich vielseitig. Zum Einfrieren eignet sich das knallrote Gemüse allerdings nur bedingt.

Sommerzeit ist Tomatenzeit: Von Juni bis Oktober hat das beliebteste Gemüse der Deutschen Saison. Im Schnitt werden hierzulande jährlich 31 Kilo pro Kopf verzehrt. Die Möglichkeiten sind dabei endlos: Tomaten passen immer dazu, ob sie nun roh verzehrt werden oder zu Pasta-Soße oder Ketchup weiterverarbeitet werden. Und was wäre der Sommer schließlich ohne einen erfrischenden Tomaten-Mozzarella-Salat oder italienische Bruschetta? Noch dazu strotzt das kalorienarme Gemüse vor gesunden Nährstoffen wie Vitamin C, Kalium und sekundären Pflanzenstoffen. Wer zu Hause von der Ernte zu viele Tomaten übrig hat, stellt sich oft die Frage: Lassen sich Tomaten eigentlich einfrieren?

Tomaten einfrieren: Das müssen Sie beachten

Grundsätzlich ist es möglich, Tomaten einzufrieren. Allerdings büßt das rote Gemüse dabei Konsistenz und Aroma ein. Der Grund dafür ist, dass Tomaten zu 95 Prozent aus Wasser bestehen. Die Kälte führt dazu, dass sich das Fruchtwasser ausdehnt und die Zellwände platzen. Nach dem Auftauen sind die Tomaten also matschig statt prall und knackig. Damit sind sie als Zutat für Salate oder Sandwiches sowie für den direkten Verzehr ungeeignet.

Dafür können Sie tiefgefrorene Tomaten zum Kochen verwenden. Bei Soßen, Suppen und Aufläufen wie beispielsweise Parmigiana ist es in der Regel kein Problem, wenn die Tomaten nicht frisch sind. Allerdings geht durch das Einfrieren oft Aroma verloren.

Tomaten einfrieren: So gehen Sie vor

Achten Sie darauf, dass Sie nur Tomaten einfrieren, die bereits reif sind. Gleichzeitig sollten sie nicht zu weich sein und keine Druckstellen aufweisen. Und so geht’s:

Waschen Sie die Tomaten gründlich mit Wasser und trocknen Sie sie anschließend ab. Entfernen Sie den grünen Strunk. Dieser sollte nie mitgegessen werden, da er geringe Giftmengen enthalten kann. Schneiden Sie die Tomaten in kleine Stücke. Durch das Aufschneiden haben sie beim Gefrieren mehr Platz, um sich auszudehnen. Geben Sie die Tomatenstücke in einen luftdichten Gefrierbeutel oder Container. Schreiben Sie am besten das Datum darauf.

Tipps zum Einfrieren von Tomaten

Es gibt noch andere Wege, um Tomaten einzufrieren. Wer will, kann sie auch gleich pürieren und mit Kräutern würzen. Die flüssige Mischung können Sie in einen Eiswürfelbehälter geben. Dadurch haben Sie eine fertige Tomatensoße, die sich einfach portionieren lässt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Aroma bei dieser Methode intensiver erhalten bleibt.

Doch auch als ganze Frucht lassen sich Tomaten einfrieren. Dabei sollte allerdings die Haut entfernt werden, da sich das Fruchtwasser während des Gefrierens ausdehnt und die Tomaten platzen können. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Schneiden Sie die Unterseite der Tomaten kreuzförmig ein. Geben Sie die roten Früchte für wenige Minuten in kochendes Wasser. Legen Sie die Tomaten kurz in eine Schüssel mit Eiswasser. Nun können Sie die Haut spielend leicht von den Tomaten abziehen. Legen Sie die enthäuteten Tomaten auf ein Backblech und geben Sie es in das Gefrierfach. Nach einer Stunde können Sie die Tomaten herausnehmen, in einen Gefrierbeutel füllen und zurück in das Gefrierfach legen.

Auftauen und Verwendung von gefrorenen Tomaten

In der Tiefkühltruhe halten sich Tomaten bis zu einem Jahr lang. Besser ist es allerdings, sie innerhalb von sechs Monaten zu verzehren. Ansonsten droht ein beträchtlicher Aromaverlust. Zum schonenden Auftauen geben Sie die gewünschte Menge an gefrorenen Tomaten einfach über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag können Sie das Gemüse direkt weiterverarbeiten.

Wem das zu lange dauert, der kann die gefrorenen Tomaten auch bei geringer Hitze in einem Topf oder in einer Pfanne erwärmen. Auf diese Weise können sie bei der Zubereitung wie Dosentomaten verwendet werden. Wegen ihres gefrorenen Zustands müssen die Tomaten natürlich etwas länger gekocht werden. Ansonsten spricht aber nichts dagegen, aus ihnen eine leckere Soße oder Suppe zu zaubern. Wer sich ein kräftigeres Aroma wünscht, kann den Geschmack mit etwas Tomatenmark intensivieren.