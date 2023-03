Fruchtig-scharfe Tomatenmarmelade selber machen – lecker aufs Brot oder zum Grillen

Von: Anne Hund

Lust auf eine Marmelade, die pikant und würzig schmeckt? Dann brauchen Sie nur Tomaten, ein paar Chilischoten und Gelierzucker.

Sie lieben frische Marmelade? Dann verwöhnen Sie Ihre Gäste doch mal mit einer neuen Variante jenseits der süßen Sorten – und machen Sie eine köstliche Tomatenmarmelade einfach selbst. Praktisch: Dank ihrer fruchtigen Note schmeckt Tomatenmarmelade besonders gut als Brotaufstrich, und eignet sich mit ein paar Chilischoten verfeinert auch perfekt als Dip zum Grillen. Im Glas können Sie Tomatenmarmelade natürlich auch gut verschenken. Wird sie nicht direkt verzehrt, sollten Sie die Gläschen fest verschlossen kühl lagern. Dann hält sich die Marmelade etwa zwei Wochen lang.

Einfaches Rezept für Tomatenmarmelade

Tomatenmarmelade können Sie auch einfach selber machen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Für vier bis fünf Gläser der pikanten Marmelade benötigen Sie:

600 g Tomaten

3 kleine Chilischoten

250 g Gelierzucker

sterile Einmachgläser

Tomaten schälen

Zuerst geht es ans Schälen. Ritzen Sie die Tomatenschalen am besten kreuzförmig an der Unterseite ein und legen Sie sie für höchstens 30 Sekunden in kochendes Wasser. Die Schalen platzen durch die Hitze auf. Direkt im Anschluss legen Sie die Tomaten in kühles Wasser, damit sie ihr sattes Rot behalten und sich die Schalen einfach ablösen lassen. Die Tomatenhaut mit einem Schälmesser sanft abziehen, fertig.

Tomatenmarmelade kochen

Die geschälten Tomaten können Sie nun in kleine Würfel schneiden, und die Chilischote schön kleinschneiden. Anschließend mit dem Pürierstab oder im Mixer zu einem feinen Brei pürieren und die Tomatenmasse zusammen mit dem Gelierzucker aufkochen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann noch die Gelierprobe machen, indem man einen Esslöffel des Suds auf einen kleinen Teller aus dem Tiefkühlfach gibt. Lassen Sie das Ganze abkühlen und kontrollieren Sie, ob es fest genug ist. Wenn nicht, lassen Sie die Masse noch paar Minuten köcheln und wiederholen Sie dann die Gelierprobe. Danach können Sie die fertige Tomatenmarmelade in die vorbereiteten Gläser füllen und die Deckel fest verschließen.