Schnelle Küche: So einfach machen Sie Tortellini vom Blech

Von: Maria Dirschauer

Keine Lust, lange am Herd zu stehen? Dann machen Sie dieses leckere Rezept für Tortellini vom Blech nach. Blitzschnell und easy peasy zubereitet.

Der Hunger ist groß ist, aber die Lust, in der Küche zu stehen, hält sich in Grenzen? Jetzt braucht es schnelle Rezepte*. Kein Problem! Haben Sie schon mal Tortellini auf dem Blech zubereitet? Geniale Idee und blitzschnell fertig. Das Rezept funktioniert quasi wie ein One-Pot – nur kommen alle Zutaten aufs Backblech statt in den Topf. Ab in den Ofen und 20 Minuten garen lassen. Gutes kann so einfach sein.

Rezept für Tortellini vom Blech: Die Zutaten

Portionen: 4

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Kochzeit: 20 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

500 ml Kochsahne

4 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

Oregano und Basilikum

400 g Cocktailtomaten

600 g Tortellini aus dem Kühlregal

120 g Gratinkäse

Tortellini vom Blech: schnelles Feierabend-Rezept

Heizen Sie den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Verrühren Sie die Sahne mit dem Tomatenmark und würzen Sie nach Belieben mit Salz, Pfeffer, Kräutern und Gewürzen Ihrer Wahl. Gießen Sie alles aufs Blech. Halbieren Sie die Tomaten und verteilen Sie diese sowie die Tortellini gleichmäßig auf dem Blech. Bestreuen Sie alles mit dem Käse. Schieben Sie das Blech für etwa 20 Minuten in den Ofen.

Statt Reibekäse können Sie auch Mini-Mozzarella-Bällchen zwischen den Tortellini und Tomaten verteilen, die schmelzen dann schön im Ofen. Und fertig ist das leckere, genial einfache Abendessen! Probieren Sie es aus? (mad)