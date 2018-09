Unbekannter spickt Erdbeeren mit Nadeln: Auf diesen Hinweis müssen Sie achten

Australien steckt derzeit in einer Erdbeer-Krise, die immer größere Ausmaße annimmt. Beliefern die betroffenen Produzenten auch deutsche Supermärkte?

Schon am vergangenen Sonntag musste ein Mann ins Krankenhaus, nachdem er Erdbeeren aus einem Supermarkt in Queensland gegessen hatte. Die Ärzte hatten zunächst den Verdacht, dass sich der Patient eine Lebensmittelvergiftung eingefangen hatte, aber es kam viel schlimmer: Die Ärzte entdeckten Stecknadeln in seinem Magen.

Landesweite Krise: sechs Produzenten müssen Erdbeeren zurückrufen

Was zunächst nach einem Einzelfall aussah, hat sich seitdem zu einer landesweiten Krise ausgewachsen. In immer mehr Bundesstaaten finden Kunden Stecknadeln in Erdbeeren. Sechs Produzenten haben ihre Früchte bereits zurückgerufen.

Mittlerweile hat der Bundesstaat Queensland eine Belohnung in Höhe von 100.000 australischen Dollar (61.000 Euro) für Hinweise ausgerufen, die zum Täter führen. "Wer immer auch dahintersteckt, er gefährdet nicht nur Familien, sondern eine ganze Industrie", sagte Queenslands Premierministerin Annastacia Palaszczuk. Die Vereinigung der Erdbeer-Produzenten von Queensland vermutet den Täter derweil in den eigenen Reihen. Ein verärgerter früherer Arbeiter könne für die Tat verantwortlich sein. Die Behörden ermitteln aber in alle Richtungen.

Auch interessant: Pizza auf Lebenszeit? Kunden zwingen Kette zur Notbremse - mit dieser irren Aktion

Aldi tauscht Erdbeeren aus

Aldi Australien hat reagiert und sämtliche Erdbeer-Vorräte ausgetauscht, Neuseeland hat sich sogar dazu entschlossen, zunächst keine Erdbeeren aus Australien zu importieren, berichtet das Nachrichtenportal "News.com.au". Adrian Schultz, der Vizepräsident der Vereinigung Erdbeer-Produzenten Queensland meint, was als einzelner Akt von "kommerziellem Terrorismus" begann, hat eine Multi-Millionen-Dollar-Industrie in die Knie gezwungen.

Erdbeer-Produzenten raten zu besonderer Vorsicht

Die Erdbeer-Produzenten raten, die Früchte vor dem Verzehr aufzuschneiden und gründlich zu kontrollieren. Die Erdbeer-Vorfälle haben Nachahmungstäter auf den Plan gerufen, die ihrerseits Erdbeeren präparieren, aber auch andere Früchte ins Visier genommen haben. So hat ein Kunde ein Metallobjekt in einer Bananen entdeckt. Die 62-jährige Täterin wurde allerdings schon ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen.

Auch Erdbeeren in deutschen Supermärkten betroffen?

Die meisten hierzulande angebotenen Erdbeeren stammen aus Deutschland. Außerhalb der Saison und wenn die Nachfrage das Angebot übertrifft, werden die Früchte hauptsächlich aus Spanien importiert. Auch die Niederlande, Italien, Ägypten, Belgien sind wichtige Lieferanten. Dass sich Erdbeeren der betroffenen australischen Produzenten in unseren Supermärkten finden, ist also sehr unwahrscheinlich. Wenn Sie trotzdem Bedenken haben, hilft ein Blick auf das Etikett. Hier finden Sie den wichtigen Hinweis auf das Herkunftsland.

Lesen Sie auch: Dank dieses einfachen Tricks schimmeln Beeren nie mehr.

ante