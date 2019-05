Dieses bekannte US-Produkt holt Lidl jetzt nach Deutschland

Discounter Lidl springt auf einen Trend auf und lässt diesen Hype aus den USA jetzt auch in die deutschen Regale überschwappen. Leonardo DiCaprio wird's freuen.

Alternativen zu Fleisch sind ganz groß im Kommen und mittlerweile auch einem breiten Publikum ein Begriff. Die großen Fastfood-Ketten Burger King und McDonald's haben vegane Burger im Programm, der Burger-Riese mit dem goldenen M vertreibt seine Version auch in Deutschland. Die Supermarktkette Rewe hat einen Insektenburger in der Kühltruhe und nun zieht auch der erste Discounter nach.

"Beyond Meat Burger" im Mai bei Lidl

Lidl bietet ab Ende Mai den rein pflanzlichen Burger "Beyond Meat Burger"an - zeitlich begrenzt. Der fleischlose Burger erlebt einen regelrechten Hype in den USA und wird von Stars wie Snoop Dog beworben, wie der Instagram Account des Herstellers zeigt.

Hollywood-Beau Leonardo DiCaprio hat sogar schon 2017 in das Unternehmen investiert. "Mit den veganen Burger-Patties, die eine fleischige Konsistenz sowie Geruch und Geschmack eines herkömmlichen Burger-Patties haben, bieten wir Fleischliebhabern eine nahezu perfekte Alternative," versichert Lidl-Verkaufsleiter Jan Bock in einer Pressemitteilung.

Hergestellt wird das Burger-Pattie unter anderem aus Erbsenprotein, das von seiner Textur her an Muskelfasern von Fleisch erinnert. Rote Beete sorgt für die rosa Färbung wie bei einer perfekt gebratenen Fleischfrikadelle. Durch eine besondere Art der Herstellung, bei der die Zutaten unter Dampf gekocht und in die typische Pattie-Form gebracht werden, soll das Produkt zur perfekten Fleisch-Kopie werden. Ob das Angebot für etwa 5 Euro pro Zweierpack angenommen wird, muss sich zeigen. Veganer wird es sicher freuen, dass sich das Sortiment im Lebensmittelhandel stetig erweitert.

