Möhrenkuchen ohne lästiges Raspeln: so einfach gelingt Ihnen ein saftiger Karottenkuchen

Von: Sandra Keck

Teilen

Das Osterfest steht unmittelbar bevor und damit auch die Zeit von Ostereiern, Schokoladenosterhasen und Möhrenkuchen.

Egal ob man das süße Gebäck nun Möhrenkuchen, Rüblitorte oder Karottenkuchen nennt, sie haben eines gemeinsam: die Möhren. Damit Ihre gekauften Möhren möglichst lange knackig bleiben, helfen Ihnen diese Tipps bei der Lagerung von Karotten. Oder Sie verwenden die Möhren direkt für einen Kuchen.

Dabei muss das Gemüse meist vorab geschält und dann in feine Stückchen geraspelt werden. Ganz ungefährlich ist dies nicht und mühsam noch dazu. Dank dieses einfachen Möhrenkuchenrezepts vom Blech können Sie sich diesen Arbeitsschritt nun getrost sparen.

Stäbchenprobe: So testen Sie, ob Ihr Kuchen gar ist.

Anhand der Stäbchenprobe können Sie leicht feststellen, ob Ihr Kuchen nicht nur von außen gebräunt, sondern auch von innen gar ist.

Dafür eignet sich ein langes Stäbchen aus Holz oder Metall, wie beispielsweise ein Schaschlikspieß. Dieses wird in die dickste Stelle des Kuchens gestochen und direkt wieder herausgezogen. Falls Teig am Stäbchen kleben bleibt, können Sie davon ausgehen, dass der Kuchen noch nicht gar ist. Er sollte also noch einige Minuten im Backofen gebacken werden.