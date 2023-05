Für die einfachsten Brötchen der Welt brauchen Sie nur fünf Zutaten

Brot-Backrezept

Außen knusprig-kross und innen fluffig-soft? Frische Brötchen kommen nicht immer aus der Bäckerei. Mit dem einfachen Rezept holen Sie sie aus Ihrem eigenen Ofen.

Selbstgebackene frische Brötchen zum Frühstück, die außen schön kross und innen wunderbar fluffig schmecken – wie könnte der Start in den Tag noch perfekter werden? Selfmade-Obazda und feiner Räucherlachsaufstrich dazu und voilà haben Sie ausreichend Energie getankt. Es müssen aber nicht zwingend Backwaren aus der Bäckerei sein: Haben Sie schon einmal versucht, Brötchen selbst zu backen? Das ist gar nicht so schwer, wie Sie vielleicht glauben. Zumindest nicht mit dem Originalrezept des Brotsommeliers und Fernsehbäckers Axel Schmitt: So machen Sie „die einfachsten Brötchen der Welt“.

Fränkischer Brotsommelier startet in den Sozialen Medien und im TV durch

Einige dürften den Brotsommelier Axel Schmitt aus TV-Produktionen von TV Mainfranken, Bayerischer Rundfunk, Kabel1 und SAT.1 kennen. Jüngeren Generationen ist er vor allem durch Soziale Medien wie Instagram oder TikTok ein Begriff. Auf letzterem ging beispielsweise sein Video zu den „einfachsten Brötchen der Welt mit nur fünf Zutaten“ viral:

Auch auf der App Starcook sind die Backrezepte des Bäckers zu finden. In dem Food-Network können Hobbyköche und Profibäckerinnen Rezepte hochladen und nachkochen bzw. -backen. Auf seiner eigenen Homepage haben Interessierte die Möglichkeit, Backkurse beim offiziellen Wacken-Bäcker zu buchen: Richtig gelesen, der Franke backt beim beliebten Open-Air-Festival mit den Stars. Probieren Sie das nachfolgende Brötchen-Rezept doch einfach einmal aus.

Nur fünf Zutaten brauchen Sie für die einfachsten Brötchen der Welt von Brotsommelier Axel Schmitt

500 g Dinkelmehl (630)

12 g Salz

8 g Zucker

8 g frische Hefe

370 ml Wasser

Außerdem benötigen Sie noch eine große Schüssel und einen Kochlöffel zum Umrühren, ebenso wie eine Box mit Deckel, etwas Dinkelmehl für die Arbeitsfläche und ein Messer zum Schneiden des Teigs.

Zubereitung: Die einfachsten Brötchen der Welt müssen nur 20 Minuten backen

Fügen Sie das Dinkelmehl in eine große Schüssel und geben Sie Salz, Zucker, Hefe und Wasser dazu. Verrühren Sie mit dem Kochlöffel die Zutaten zu einem Teig – also bis das Wasser gleichmäßig mit den übrigen Zutaten verbunden ist. Füllen Sie den Teig in eine Box mit Deckel um, verschließen Sie diese gut und stellen Sie den Brötchenteig für mindestens zehn Stunden zum Reifen in den Kühlschrank. Bestreuen Sie Ihre Arbeitsfläche mit etwas Dinkelmehl, nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank und lösen Sie den Deckel der Box. Stülpen Sie die geöffnete Box um, sodass der Brötchenteig ganz von allein auf die mit Dinkelmehl bestreute Arbeitsfläche gleiten kann. Heizen Sie den Backofen auf 250 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 230 Grad Celsius) vor. Teilen Sie den Teig mithilfe eines Messers in acht etwa gleich große Stücke. Nehmen Sie die Ecken eines Stückes und falten Sie sie übereinander, legen Sie sie vorsichtig ab und drücken Sie sie leicht an. Verfahren Sie so auch mit den übrigen Teigstücken. Legen Sie die gefalteten Teigstücke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und schieben Sie sie in den vorgeheizten Backofen. Für den Dampf gießen Sie etwas Wasser auf den Boden des Ofens. Nach einer Backzeit von 20 Minuten sind die einfachsten Brötchen der Welt auch schon fertig – außen knusprig und innen schön soft.

Sie wollen weitere Backwaren ausprobieren? Dann testen Sie doch das Grundrezept für einen Sauerteig.

