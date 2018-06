Warum Sie bei McDonald's immer nach dem Kassenbon fragen sollten

Dieser Trick soll Fast-Food-Liebhabern das Leben erleichtern: Fragen Sie nach dem Kassenbon, wenn Sie bei McDonald's essen wollen. Warum, lesen Sie hier.

Frischer soll sie sein, heiß, fettig und Schmackhaft, die Burger-Bestellung - und zwar pronto! Wer schon bei Fast Food seine Wartezeit noch verkürzen will, für den ist dieser Trick genau das Richtige.

Kassenbon sorgt für noch schnelleres Fast Food

Ja, so simpel es klingt: Wer nach dem Kassenbon bei McDonald's fragt, der soll seine Burger, Pommes & Co. nicht nur schneller, sondern auch frischer und heißer bekommen. Der unwahrscheinliche Grund: Verkäufer könnten glauben, Sie wären ein Testkäufer. So berichtet es die Gala.

Ein Testkäufer soll Restaurants bewerten, indem er sie besucht und vor Ort Speisen testet. Das Geld für die getesteten Speisen lasse er sich von seinem Auftraggeber zurückerstatten - daher brauche er auch den Kassenbon.

Davon abgesehen, dass es auch jeden anderen Grund der Welt haben könnte, warum jemand nach dem Kassenbon fragt: Ob ein gestresster Mitarbeiter überhaupt Zeit hat, über derartige Dinge nachzudenken, während er wie am Fließband Essen servieren muss? In jedem Fall ist es einen Versuch wert...

