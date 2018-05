Warum trinkt man Weißbier eigentlich nur aus dem Glas?

Auf Stehpartys, Konzerten, nach Feierabend auf der Parkbank - Bier wird oft und gern direkt aus der Flasche getrunken. Nur Weißbier nicht, aber warum?

Weißbier wird besonders in Bayern gerne getrunken, aber nur aus hohen, schlanken Gläsern und niemals direkt aus der Flasche. Das hat etwas mit Bierkultur zu tun, hat aber auch handfeste, praktische und geschmackliche Gründe.

Deshalb trinkt man Weißbier nicht aus der Flasche

Zunächst einmal schäumt Weißbier stark - besonders bei den ersten Schlucken aus der Flasche. Wenn man Pech hat, landet der Großteil des Bieres also nicht im Mund, sondern auf T-Shirt, Jacke, Schoß oder Boden.

Der zweite, wichtige Grund für das Weißbierglas liegt bei der Hefe. In der Flasche setzt sich diese am Boden ab. Würde man es so trinken, wäre also am Anfang überhaupt keine Hefe im Bier und zum Schluss würde ein unappetitlicher hefiger Rest in der Flasche herumschwappen. Nicht sehr lecker.

So schenken Sie Weißbier richtig ein

Halten Sie das Glas schräg (ungefähr im 45 Grad Winkel) und füllen Sie das Weißbier langsam zu zwei Dritteln ein. Schwenken Sie den in der Flasche verbliebenen Rest gründlich, um die Hefe zu lösen und gießen Sie ihn dann auch ins Glas. So verteilt sich die Hefe gleichmäßig über das gesamte Bier.

Warum hat das Weißbierglas seine besondere Form?

Die hohe und schlanke Form des Weißbierglases ist nicht nur schön, sondern hat auch einen Zweck. Durch die lange Form perlt die Kohlensäure besonders lange durchs Getränk, bis sie oben ankommt. So bleibt das Bier lange frisch. Durch die verhältnismäßig große Öffnung wird der Geruch und Geschmack des Bieres intensiver wahrgenommen.

