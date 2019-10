Dieses würzige One-Pot-Gericht aus den US-Südstaaten müssen Sie nachkochen

Der US-Bundesstaat Louisiana ist bekannt für seine Cajun-Küche und besonders für dieses würzige One-Pot-Gericht mit Hähnchen. Probieren Sie Chicken Jambalaya aus!

Für dieses Rezept geht es für "Frau am Grill" Anja Auer mal wieder ab über den großen Teich in die USA. Und dort in südliche Gefilde. Und zwar in den Bundesstaat Louisiana, der sehr berühmt ist für die Cajun-Küche, die von französischstämmigen Siedlern mitgebracht wurde.

Das Gericht, um das es geht, ist ein sogenanntes One-Pot-Gericht. Also: Hauptgericht und Beilagen befinden sich in einem Topf bzw. einer Pfanne. Es wird würzig, leicht scharf. Gemüse und Hühnchen sind auch mit von der Partie – beim köstlichen Chicken Jambalaya...

Chicken Jambalaya: Hier kommt das Gericht her und so spricht man es aus

Dscham-ba-laja – und, klappt es mit der Aussprache? Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Jambalaya setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Zum eine wäre da "Jambon" – das steht für Schinken (wir verwenden aber Speck). In der Wortmitte bekommen wir es mit "á la" zu tun. Im Französischen steht dies für "nach Art". Und das "Ya" wird aus dem Afrikanischen beigesteuert und bedeutet Reis.

Jambalayas gibt es in verschiedensten Varianten

Wer nun denkt, dass das Jambalaya mit Hähnchenfleisch das einzig Wahre ist: Der liegt falsch. Es gibt unzählige Varianten von Jambalayas. Sehr leckere übrigens auch mit Meeresfrüchten. Werden Sie nach diesem Rezept einfach selbst kreativ.

Der Reis und das Küchengerät

Hier empfiehlt sich ein Langkornreis. Denn dieser ist körnig und locker – wie wir ihn zum Beispiel auch vom Djuvec-Reis her kennen. Bezüglich des Küchengerätes: Eine tiefe Pfanne eignet sich, aber das Gericht lässt sich auch in einem Wok zubereiten.

Die Veggie- Variante

Auch kein Problem! Einfach das Hähnchenfleisch durch ein wenig "mehr" Gemüse ersetzen und anstelle der Hühnerbrühe eine Gemüsebrühe verwenden. Und schon gibt's auch für Vegetarier ein leckeres Jambalaya.

Rezept für Chicken Jambalaya

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten für Chicken Jambalaya

1 EL Schweineschmalz (alternativ Pflanzenöl)

800 ml Hühnerbrühe

750 g Hühnerbrust

300 g geräucherten Speck

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

150 g Chorizo (oder eine andere geräucherte Schweinswurst)

1 Frühlingszwiebel

1 Paprika

1 Lorbeerblatt

1 Stange Staudensellerie

300 Reis (Langkorn)

100 g stückige Tomaten

1 TL geräuchertes Paprikapulver

0,5 TL Cayennepfeffer

1 TL Thymian

1 EL Tabascosauce (oder Chilisauce)

1 TL Oregano

Meersalz nach Geschmack

So bereiten Sie Chicken Jambalaya zu

Zuerst wird die Hühnerbrust in Würfel geschnitten, circa Gulasch-Größe. Sodann die Wurst der Länge nach halbieren und ebenfalls in Scheiben schneiden. Nun den Speck, die Zwiebeln, den Knoblauch als auch das restliche Gemüse in Würfel bzw. in Ringe schneiden. Schweineschmalz erhitzen und Speck darin auslassen. Dann den Knoblauch und die Zwiebeln zugeben und anbraten. Ebenso die klein geschnittene Wurst. Danach das restliche Gemüse beigeben und auch kurz anbraten. Den Langkornreis untermischen und ebenfalls etwas rösten. Dann die Hühnerbrust dazu geben und leicht garen lassen. Letztlich die gestückelten Tomaten, die Tabascosoße sowie die Gewürze in die Pfanne geben. Mit Hühnerbrühe aufgießen. Die Hitze jetzt zurückschalten und das Chicken Jambalaya (bei geschlossenem Deckel) circa 15 Minuten köcheln lassen. Sobald der Reis weichgekocht ist und die Flüssigkeit sich reduziert hat, ist das Gericht fertig.

Das Rezept für Chicken Jambalaya im Video

