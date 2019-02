Deftig und einfach gut: Diese Linsensuppe müssen Sie unbedingt nachkochen

Linsensuppe ist nicht gleich Linsensuppe. Jeder bereitet seine Variante ein wenig anders zu und die Abwandlungen in diesem Rezept sind einfach und lecker.

Linsensuppe eignet sich hervorragend, um an kalten Temperaturen Körper und Seele auf Trab zu halten oder auch wieder in Gang zu bringen. In diesem Beitrag dreht es sich um ein Grundrezept - gefolgt davon wie sich die Linsensuppe abwandeln lässt...

Die Grundzutaten für eine deftige Linsensuppe

Klar, Linsen. Hier kann sich jeder seine Lieblingssorte im Supermarkt aus dem Regal picken. Was auch noch gut kommt: ein wenige Suppengemüse mit entweder Petersilie oder je nach Verfügbarkeit: Maggikraut, sprich Liebstöckel. Knoblauch und Zwiebeln sollten nicht fehlen und auch ein paar Lorbeerblätter machen sich gut.

Die Fleischeinlage für eine deftige Linsensuppe

Das sollte natürlich bereits vor dem Kochen entschieden werden. Zumindest wenn es um die Frage geht: Speck - ja oder nein? Falls ja, macht es Sinn, diesen vor der Beigabe zu den gekochten Linsen in der Pfanne anzubraten und ihm somit ein paar Röstaromen auf dem Weg in die Suppe mit zu geben. Und falls angedacht ist, dass beim Kochvorgang eine Cabanossi die Suppe anreichert: Es empfiehlt sich diese in kleine Stücke aufzuschneiden. Die Wurst gibt so tolle Aromen an die Suppe ab. Zudem erübrigt sich das Schneiden der Wurst auf dem Teller oder vor dem Servieren.

Deftige Linsensuppe: Pürieren oder nicht?

Eine Geschmacksfrage: Wer einen Teil der Suppe püriert (bitte dazu aber den betreffenden Teil aus dem Topf nehmen, sonst werden Wurst und Lorbeerblätter auch klein gehäckselt), verleiht der Suppe eine sämigere Konsistenz. Hier kann man natürlich spielen: Erst 20 Prozent der Suppe pürieren und wieder einrühren. Passt einem die Konsistenz: Fein. Wenn nicht: Nochmals 20 Prozent des Topfinhalts pürieren.

Die Abwandlungen einer deftigen Linsensuppe

Jetzt zum spannenden Teil - denn manchen ist die Linsensuppe vielleicht zu langweilig. Da gibt es nun beispielsweise folgende Möglichkeiten:

Die amerikanische Variante: Mit BBQ-Sauce "verfeinern" und Hackfleischbällchen als Fleischeinlage verwenden. Die asiatische Variante: Beim Andünsten der Zwiebeln Ingwer und Zitronengras beigeben und mit Koriander und Kreuzkümmel würzen. Die spanische Variante: Eine Chorizo-Wurst klein schneiden und mit köcheln lassen. Die ungarische Variante: Eine dünne Pick Salami ebenfalls klein schneiden und beim Kochen beigeben.

Deftige Linsensuppe: So gelingt sie

Portionen: 10

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 75 Minuten

Die Zutaten für deftige Linsensuppe

700 g Linsen

4 Liter Wasser

5 Knoblauchzehen

3 Zwiebeln

1 EL Griebenschmalz (alternativ Öl)

450 g Bauchspeck (geräuchert)

7 Kartoffeln

1 kg Suppengemüse

5 Lorbeerblätter

250 ml Essig

600 g Cabanossi

1 Bund Petersilie

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Deftige Linsensuppe: So bereiten Sie sie zu

Das Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und die Linsen zusammen mit den Lorbeerblättern und den Knoblauchzehen abgedeckt zirka 30 Minuten darin köcheln lassen. (Schaum, der sich beim Kochen bildet mit einer Schaumkelle abschöpfen.) Währenddessen das Gemüse in kleine Würfel schneiden, ebenso den geräucherten Speck. Das Griebenschmalz in eine Pfanne geben und die Speckwürfel darin auslassen. Die Zwiebeln dazu geben, anbraten und anschließend zusammen mit den Kartoffeln und dem Suppengemüse zu den Linsen in den Topf geben. Die Cabanossi in Scheiben schneiden und ebenfalls zugeben. Nun werden alle Zutaten bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze zirka 30 bis 50 Minuten bis zur gewünschten Konsistenz gekocht. Anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Rezept für deftige Linsensuppe im Video

Weitere Rezepte finden Sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill.