Zutaten für Hirschgulasch mit Pilzen

Feines Hirschgulasch mit Pilzen: So gelingt Ihnen der Herbstklassiker garantiert

Wildgulasch ist ein feines Gericht, das leicht zuzubereiten ist. © Matthias Würfl

Im Herbst ist Wildsaison und auf den Speisekarten vieler Restaurants finden Sie jetzt Klassiker wie Rehrücken oder eben Hirschgulasch. So bereiten Sie ihn zu.

Wenn Sie sich im Restaurant ab und zu – wahrscheinlich eher im Herbst – ein Hirschgulasch schmecken lassen, dann fragen Sie sich wahrscheinlich auch: Wie kann man diese geschmackliche Herrlichkeit nachkochen? Es geht viel einfach, als Sie denken und dieses Rezept von "Frau am Grill" Anja Auer beweist es.

Hirschgulasch kochen: Das ist das richtige Fleisch

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie kaufen im Supermarkt tiefgefrorenes Hirschgulasch oder bestellen es beim Metzger vor. Fein raus ist jener, der einen Jäger seinen Bekannten nennt... Wer kein fertiges Gulaschfleisch kaufen möchte, der muss darauf achten, dass es kurzfaseriges Muskelfleisch ist, das einen gewissen Fettanteil hat, sonst wird das Gulasch zu trocken. Gut eignen sich Rippenfleisch, Schulter, Keule oder Nackenfleisch.

Hirschgulasch kochen: Wildfond benutzen

So wie Sie bei einem Rindergulasch Rinderfond benutzen sollten, müssen Sie beim Hirschgulasch Wildfond verwenden. Sie können aus Knochen, an denen noch etwas Fleisch haftet, den Wildfond selbst herstellen oder auch fertig kaufen. Der Arbeitsaufwand beim Wildfond kochen ist übrigens, wie bei einer Rinderbrühe, gering.

Hirschgulasch kochen: Die Beilagen

Traditionell passen zum Hirschgulasch am besten selbstgemachte Spätzle und leckeres Blaukraut. Am Ende bleibt Ihnen aber natürlich selbst überlassen, wie Sie Ihr Hirschgulasch genießen wollen. Vielleicht mit Bratkartoffeln, Semmelknödel, oder Bandnudeln und mit Speckbohnen oder Rahmwirsing? Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Geschmäcker...

So bereiten Sie Hirschgulasch mit Pilzen zu

Portionen: 6

Vorbereitung: 30 Minuten

Kochzeit: 2 Stunden

Zutaten für Hirschgulasch mit Pilzen

1,5 kg Hirschgulasch

250 g geräucherter Schweinebauch

300 g Pilze

400 ml Rotwein (trocken)

100 g Tomatenmark

200 ml saure Sahne

7 große Zwiebeln

10 Wachholderbeeren

7 Zehen Knoblauch

1 Liter Wildfond

2 EL Mehl

3 TL Sonnenblumenöl

2 EL Salz

2 EL Pfeffer

2 EL Paprikapulver

5 EL Johannisbeermarmelade

Hirschgulasch mit Pilzen: Zubereitung

Das Fleisch, sofern dies nicht schon so eingekauft wurde, in große, mundgerechte Stücke schneiden. Den Bauchspeck, die Zwiebeln, die Pilze sowie den Knoblauch nach Belieben klein schneiden. Einen Dutch Oven auf Briketts oder einen Topf auf dem Herd erhitzen und das Sonnenblumenöl eingeben. Speck, Zwiebeln sowie Knoblauch anbraten und dann das Fleisch dazu geben und rundherum anrösten. Das Fleisch mit dem Mehl bestäuben und kurz weiterbraten. Das Tomatenmark und alle Gewürze dazugegeben und mit dem Fond und Rotwein ablöschen beziehungsweise aufgießen. Für eine Stunde bei 160 Grad schmoren lassen. Anschließend Pilze hinzugeben und nochmals für eine Stunde köcheln lassen. Abschließend sowohl die saure Sahne als auch die Johannisbeermarmelade unterrühren und servieren.

Extratipp: Wenn Sie das Gulasch vorbereiten und erst am nächsten Tag aufwärmen und genießen wollen, dann geben Sie bei der ursprünglichen Zubereitung noch keine sauren Zutaten, hier also den Rotwein und die saure Sahne, zu. Gießen Sie diese Zutaten jeweils separat in Töpfen ein und geben Sie sie erst dann bei, wenn Sie das Gulasch essen wollen - andernfalls kann das Fleisch zäh werden.

Das Rezept für Hirschgulasch mit Pilzen im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill