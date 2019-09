So machen Sie die berühmte Clam Chowder selbst

Es gibt Gerichte, die kann man seinen Gästen ohne Sorge vorsetzen. Muscheln gehören wohl nicht dazu, außer zubereitet, wie in der berühmten Suppe Clam Chowder.

Bei Pizza, Schweinebraten oder Linsensuppe kann man sich als Koch in den eigenen vier Wänden meist sicher fühlen, sprich: In vielen Fällen gibt es kein Gemecker, sondern nur zufriedene bis glückliche Gesichter rund um den Esstisch. Anders beim Thema "Muscheln". Da trennt sich die Spreu sehr schnell vom Weizen: Entweder man trifft mit dieser Essensauswahl genau den Nerv der Gäste bzw. Familienmitglieder oder man zieht sich einen Schiefer ein. Denn: Muscheln sind nicht jedermanns Fall...

Muscheln sind vielseitig verwendbar

Dabei sind Muscheln äußerst gesund und vielseitig verwendbar und in Monaten mit "r" soll man sie am gefahrlosesten genießen können. Angefangen von Muscheln in Gemüseweißweinsauce über Muscheln auf Pizzas oder in Saucen für Pasta bis hin zur berühmten spanischen Meeresfrüchte-Paella.

Das Clam Chowder Rezept

Clam Chowder ist eine Muschelsuppe, die besonders im Osten der USA bekannt ist. Und Clam Chowder bedeutet auch nichts anderes als "dickflüssige Muschelsuppe". Es gibt hiervon übrigens zwei Varianten: Eine weiße, die auf einer Milch-Sahne-Mischung basiert und New England oder Maine Clam Chowder genannt wird. Und dann noch eine rötliche mit Tomatensauce – die Manhattan Clam Chowder.

Irish Stew: So kochen Sie den herzhaften Eintopf aus Irland einfach nach

Welche Muscheln werden für Clam Chowder verwendet?

Im Originalrezept handelt es sich um Venusmuscheln. Diese kommen an der Ostküste der USA vor. Logischerweise werden sie deshalb verwendet. Alternativ machen sich aber auch Miesmuscheln gut in dieser Suppe. Und diese sind hierzulande auch besser verfügbar.

Muscheln richtig vorbereiten

Wer sich für gefrorene und bereits vorgegarte Muscheln entscheidet, kann diesen Absatz gerne überspringen. Für alle anderen gilt: Muscheln unter kaltem und fließendem Wasser putzen sowie dabei beschädigte Muscheln aussortieren. Und nach dem Kochvorgang: Muscheln, die sich nicht geöffnet haben, ebenfalls entsorgen.

+ Alle Zutaten auf einen Blick © Matthias Würfl

Zutaten: So machen Sie Clam Chowder selbst

2 kg Miesmuscheln (frisch)

1 l Wasser

3 Lorbeerblätter

3 Wacholderbeeren

1 EL Butter

2 EL Mehl

3 Knoblauchzehen

100 g geräucherter Speck

1 Zwiebel

1 Stange Staudensellerie

3 Kartoffeln

200 ml Sahne

300 ml Weißwein

200 ml Milch

0,5 TL Muskatnuss (gerieben)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Meersalz (zum Abschmecken)

1 Bund Petersilie

1 Bund Dill

So bereiten Sie Clam Chowder richtig zu

Alle Muscheln ordentlich putzen und in kochendes Wasser geben - zusammen mit den Wacholderbeeren und Lorbeerblättern. Bei geschlossenem Deckel die Muscheln etwa fünf Minuten kochen lassen, bis sie sich vollständig geöffnet haben. Nun abgießen und dabei den Muschelsud auffangen. Die geschälten Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. Ebenso die Staudensellerie in Scheiben schneiden. Den Knoblauch und die Zwiebeln fein hacken. Nun den geräucherten Speck in kleine Würfel schneiden. Die Butter im Topf erhitzen und anschließend den Speck, die Zwiebeln und den Knoblauch andünsten. Mit Mehl bestäuben und unter Rühren goldgelb andünsten. Nun den Muschelsud beigeben sowie unterrühren, den Weißwein ebenfalls. Die Staudenselleriescheiben und Kartoffelwürfel dazu geben und alles etwa 20 bis 30 Minuten köcheln. Die Muscheln von den Schalen befreien. Wenn Staudensellerie und Kartoffeln weichgekocht sind, Zitronensaft, Milch und Sahne dazugeben. Mit Meersalz, Muskatnuss und Pfeffer würzen. Dann nochmals fünf Minuten köcheln lassen. Den Topf von der Herdplatte nehmen und nun die Muscheln hineingeben. Die Suppe darf jetzt nicht mehr kochen, die Muscheln werden nur durch die Resthitze nochmals erwärmt. Clam Chowder mit Dill und Petersilie (beides kein gehackt) und Dill servieren.

Und dazu selbstgebackenes, frisches Baguette...

Das Rezept für Clam Chowder im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill

Weitere Rezepte